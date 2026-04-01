قبل مواجهة نبيل عماد.. رونالدو جاهز للمشاركة مع النصر

بات البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي جاهزا للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة.

وتعرض رونالدو للإصابة في العضلة الخلفية خلال فوز النصر على الفيحاء 3-1 يوم 28 فبراير الماضي.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، تعافى رونالدو تماما من الإصابة وشارك في تدريبات النصر بفاعلية ليعلن جاهزيته للعودة للمشاركة في المباريات.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن رونالدو سيكون جاهزا للمشاركة في مباراة النصر المقبلة ضد النجمة.

ويلعب النصر أمام النجمة يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري السعودي.

ويضم النجمة بين صفوفه نبيل عماد المنضم من الزمالك خلال الانتقالات الشتوية.

وكان رونالدو تعرض لإصابة في العضلة الخلفية عقب مواجهة الفيحاء، ما أبعده عن مواجهتي نيوم والخليج ضمن الجولتين 25 و26.

كما غاب عن مباراتي البرتغال الوديتين أمام المكسيك وأمريكا تحضيرا لكأس العالم 2026.