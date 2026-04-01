بعد تأهل العراق التاريخي.. جميع مجموعات كأس العالم 2026

حسم منتخب العراق المقعد 48 في كأس العالم 2026 بعد التأهل من الملحق العالمي.

وفاز منتخب العراق على بوليفيا 2-1 في المباراة التي أقيمت بمدينة مونتيري المكسيكية ضمن نهائي الملحق العالمي.

وبذلك أكمل العراق عقد المنتخبات الـ48 المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعدما خطف البطاقة الأخيرة.

وبذلك تأهلت منتخبات العراق والكونغو الديمقراطية والبوسنة والهرسك والتشيك وتركيا والسويد من الملحق.

وبات المنتخب العراقي ثامن المنتخبات العربية المتأهلة إلى كأس العالم 2026 بعد كل من: مصر - السعودية - المغرب - تونس - الجزائر - الأردن - قطر.

وتأتي المجموعات كاملة في كأس العالم كالآتي:

المجموعة الأولى: المكسيك – جنوب إفريقيا – كوريا الجنوبية – التشيك.

المجموعة الثانية: كندا – البوسنة والهرسك – قطر – سويسرا.

المجموعة الثالثة: البرازيل – المغرب – هايتي – أسكتلندا.

المجموعة الرابعة: أمريكا – باراجواي – أستراليا – تركيا.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – كوراساو – كوت ديفوار – الإكوادور.

المجموعة السادسة: هولندا – اليابان – السويد – تونس.

المجموعة السابعة: بلجيكا – مصر – إيران – نيوزلندا.

المجموعة الثامنة: إسبانيا – كاب فيردي – السعودية – أوروجواي.

المجموعة التاسعة: فرنسا – السنغال – العراق – النرويج.

المجموعة العاشرة: الأرجنتين – الجزائر – النمسا – الأردن.

المجموعة الحادية عشر: البرتغال – الكونغو الديمقراطية – أوزبكستان – كولومبيا.

المجموعة الثانية عشر: إنجلترا - كرواتيا - غانا - بنما.