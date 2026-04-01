شوطين إضافيين وبكاء الحكم.. الكونغو تفوز على جامايكا ويعود لكأس العالم بعد 52 عاما

عاد منتخب الكونغو الديموقراطية للمشاركة في نهائيات كأس العالم بعد غياب 52 عاما.

وفاز منتخب الكونغو على جامايكا بهدف دون رد في نهائي الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026.

وسجل أكسيل توانزيبي هدف المباراة الوحيد لمنتخب الكونغو في الدقيقة 100.

وتأهلت الكونغو إلى كأس العالم بعد الفوز على جامايكا بهدف دون رد في مباراة امتدت لشوطين إضافيين.

الكونغو ستشارك للمرة الثانية، بعدما شاركت في كأس العالم 1974 تحت مسمى "زائير".

كما تعرض حكم المباراة الأرجنتيني فاكوندو تيلو للإصابة، وأجهش بالبكاء قبل أن يتم استبداله بالحكم الرابع في الدقيقة 111.

وبات منتخب الكونغو المنتخب الإفريقي العاشر الذي يحجز مقعده في منافسات كأس العالم 2026.

وتأهلت الكونغو بقيادة المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر مدرب الإسماعيلي ويبراميدز السابق إلى نهائيات كأس العالم.

ويضم منتخب الكونغو بين صفوفه فيستون ماييلي مهاجم نادي بيراميدز.

وسيتواجد منتخب الكونغو ضمن المجموعة الـ11 إلى جانب منتخبات: البرتغال - أوزبكستان - كولومبيا.