شوطين إضافيين وبكاء الحكم.. الكونغو تفوز على جامايكا وتعود لكأس العالم بعد 52 عاما

عاد منتخب الكونغو الديموقراطية للمشاركة في نهائيات كأس العالم بعد غياب 52 عاما.

وفاز منتخب الكونغو على جامايكا بهدف دون رد في نهائي الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026.

وسجل أكسيل توانزيبي هدف المباراة الوحيد لمنتخب الكونغو في الدقيقة 100.

وتأهلت الكونغو إلى كأس العالم بعد الفوز على جامايكا بهدف دون رد في مباراة امتدت لشوطين إضافيين.

الكونغو ستشارك للمرة الثانية، بعدما شاركت في كأس العالم 1974 تحت مسمى "زائير".

كما تعرض حكم المباراة الأرجنتيني فاكوندو تيلو للإصابة، وأجهش بالبكاء قبل أن يتم استبداله بالحكم الرابع في الدقيقة 111.

وبات منتخب الكونغو المنتخب الإفريقي العاشر الذي يحجز مقعده في منافسات كأس العالم 2026.

وتأهلت الكونغو بقيادة المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر مدرب الإسماعيلي ويبراميدز السابق إلى نهائيات كأس العالم.

ويضم منتخب الكونغو بين صفوفه فيستون ماييلي مهاجم نادي بيراميدز.

وبذلك حسم منتخب الكونغو الديمقراطية المقعد 47 في كأس العالم 2026 بعد التأهل من الملحق العالمي.

وتقام منافسات كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة.

وبذلك تأهلت منتخبات الكونغو الديمقراطية والبوسنة والهرسك والتشيك وتركيا والسويد من الملحق.

ويتبقى مقعد وحيد بين العراق وبوليفيا سيتم حسمه في السابعة من صباح اليوم الأربعاء.

ويقع منتخب الكونغو الديمقراطية في المجموعة 11 بكأس العالم رفقة منتخبات البرتغال وأوزبكستان وكولومبيا.

وتأتي المجموعات كاملة في كأس العالم كالآتي:

المجموعة الأولى: المكسيك – جنوب إفريقيا – كوريا الجنوبية – التشيك.

المجموعة الثانية: كندا – البوسنة والهرسك – قطر – سويسرا.

المجموعة الثالثة: البرازيل – المغرب – هايتي – أسكتلندا.

المجموعة الرابعة: أمريكا – باراجواي – استراليا – تركيا.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – كوراساو – كوت ديفوار – الإكوادور.

المجموعة السادسة: هولندا – اليابان – السويد – تونس.

المجموعة السابعة: بلجيكا – مصر – إيران – نيوزلندا.

المجموعة الثامنة: إسبانيا – كاب فيردي – السعودية – أوروجواي.

المجموعة التاسعة: فرنسا – السنغال – المتأهل من الملحق العالمي (العراق – بوليفيا) – النرويج.

المجموعة العاشرة: الأرجنتين – الجزائر – النمسا – الأردن.

المجموعة الحادية عشر: البرتغال – الكونغو الديمقراطية – أوزبكستان – كولومبيا.

المجموعة الثانية عشر: إنجلترا - كرواتيا - غانا - بنما.