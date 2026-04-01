رئيس الاتحاد الإيطالي: طلبت من جاتوزو البقاء مع المنتخب

طالب جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي، ببقاء جينارو جاتوزو مدرب المنتخب على رأس القيادة الفنية للمنتخب.

وفشل منتخب إيطاليا في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.

وحسم منتخب البوسنة والهرسك تأهله إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه عقب إقصاء إيطاليا بالملحق الأوروبي.

وتغلب منتخب البوسنة والهرسك على إيطاليا بركلات الترجيح 4-1 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وقال جرافينا في تصريحات عبر فوتبول إيطاليا: "أردنا أن نمنح جماهيرنا السعادة، وأود أن أثني على جاتوزو،’ إنه مدرب عظيم، وقد طلبت منه البقاء إلى جانب جيجي بوفون، على رأس هذا الفريق."

وعن موقفه من البقاء كرئيس للاتحاد، قال "لقد قررت بالفعل عقد اجتماع الأسبوع المقبل، وسيتم خلاله إجراء التقييمات، وأتفهم أن البعض سيطالب باستقالتي."

وأكمل "سنجري الأسبوع المقبل دراسة معمقة للوضع، لأن الأسئلة التي تطرحونها تتطلب المكان المناسب للإجابة عليها."

وأوضحت صحيفة فوتبول إيطاليا إلى أنه من المتوقع أن يجري رئيس الاتحاد انتخابات فورية لاختيار رئيس جديد للاتحاد الإيطالي.

وتعليقا على قرارات الحكم خلال المباراة "كانت هناك بعض القرارات التي تركتنا في حيرة إلى حد ما، وكان من الممكن أن تتطلب مزيدا من التحقيق."

ونال أليساندرو باستوني مدافع المنتخب الإيطالي، بطاقة حمراء خلال أحداث الشوط الثاني من المباراة.

وكانت آخر مشاركة لمنتخب إيطاليا في نسخة 2014 بالبرازيل، وودع وقتها الأتزوري من دور المجموعات.

وتتجمد مشاركات إيطاليا في كأس العالم عند 18 مشاركة آخرها 2014.

وبذلك يطول الغياب لـ 16 عاما على الأقل حتى نسخة 2030 المقبلة.

ومنذ التتويج بنسخة 2006 لعب منتخب إيطاليا نسختين على التوالي في كأس العالم وودع من دور المجموعات بـ 2010 و2014.

وغاب منتخب إيطاليا عن نسختي 2018 و2022 بعد الفشل في التأهل من التصفيات أيضا.

وتوج منتخب إيطاليا بلقب كأس العالم 4 مرات آخرهم في نسخة 2006.