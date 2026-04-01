"حان الوقت لنقول وداعا".. ليفاندوفسكي يلمح لاعتزاله الدولي

الأربعاء، 01 أبريل 2026 - 01:35

كتب : Filgoal Team

روبرت ليفاندوفسكي

ألمح البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعتزاله الدولي بعد الفشل في التأهل لكأس العالم.

ولم ينجح منتخب بولندا في التأهل لكأس العالم بعد الخسارة أمام السويد بنتيجة 3-2.

سجل ثلاثية السويد أنتوني إيلانجا في الدقيقة 19، وجوستاف لاجيربيلكي في الدقيقة 44، وفيكتور جيوكيريس في الدقيقة 88.

أخبار متعلقة:
فيما أحرز ثنائية بولندا نيكولا زاليفسكي في الدقيقة 33، وكارول سويدرسكي في الدقيقة 55.

وانضم منتخب السويد إلى المجموعة السادسة بجانب هولندا، واليابان، وتونس.

ونشر ليفاندوفسكي صورة عبر حسابه على إنستجرام مصحوبا بأغنية "حان الوقت لنقول وداعها".

وتغيب بولندا عن المشاركة في كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 2014.

وشارك منتخب بولندا في نسختي روسيا 2018، وقطر 2022.

إجمالا شارك منتخب بولندا في كأس العالم 9 مرات.

وشارك ليفاندوفسكي صاحب الـ37 عاما شارك في 165 مباراة، سجل خلالهم 89 هدفا.

ليفاندوفسكي بولندا
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
/articles/526297/حان-الوقت-لنقول-وداعا-ليفاندوفسكي-يلمح-لاعتزاله-الدولي