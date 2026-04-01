بوفون: أنا وجاتوزو مستمران مع إيطاليا حتى يونيو

أوضح جيجي بوفون حارس مرمى منتخب إيطاليا أن دوره مع جينارو جاتوزو سيستمر حتى يونيو، لمنح الاتحاد الإيطالي الوقت لاتخاذ قرار بشأن المدرب الجديد بعد الفشل في التأهل لكأس العالم.

وحسم منتخب البوسنة والهرسك تأهله إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه عقب إقصاء إيطاليا بالملحق الأوروبي.

وتغلب منتخب البوسنة والهرسك على إيطاليا بركلات الترجيح 4-1 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وقال بوفون في مؤتمر صحفي: "هذا وقت حساس، ويجب أن نأخذ الوقت الكافي لاتخاذ التقييمات الصحيحة".

وأضاف "الموسم الرياضي ينتهي في يونيو، ومن الطبيعي أن نظل متاحين للاتحاد، للرئيس وكل من وضع ثقته فينا".

وعن مواجهة البوسنة الأخيرة، أجاب "الفريق أظهر روح قتالية حقيقية رغم اللعب بعشرة لاعبين، كانت لدينا فرص للفوز بالمباراة".

وعن التطور الذي شهده المنتخب، قال: "إذا لاحظتم تغييرا وتحسنا فهذا أمر يسعدني، كان أحد أهدافنا، لكن الهدف الأهم كان التأهل لكأس العالم".

وشدد بوفون "هذا الفشل مؤلم، لكننا سنظل هنا حتى يونيو، ثم سنرى كيف يتم التعامل مع المرحلة القادمة".

وأشار إلى أن رئيس الاتحاد جرافينا ألمح لإجراء انتخابات الأسبوع المقبل، ما قد يفتح الباب لتغيير في قيادة المنتخب مستقبلا.

ويستمر غياب منتخب إيطاليا عن المشاركة في كأس العالم للنسخة الثالثة على التوالي.

وكانت آخر مشاركة لمنتخب إيطاليا في نسخة 2014 بالبرازيل، وودع وقتها الأتزوري من دور المجموعات.

وتتجمد مشاركات إيطاليا في كأس العالم عند 18 مشاركة آخرها 2014.

وبذلك يطول الغياب لـ 16 عاما على الأقل حتى نسخة 2030 المقبلة.

ومنذ التتويج بنسخة 2006 لعب منتخب إيطاليا نسختين على التوالي في كأس العالم وودع من دور المجموعات بـ 2010 و2014.

وغاب منتخب إيطاليا عن نسختي 2018 و2022 بعد الفشل في التأهل من التصفيات أيضا.

وتوج منتخب إيطاليا بلقب كأس العالم 4 مرات آخرهم في نسخة 2006.