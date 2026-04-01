بوفون: أنا وجاتوزو مستمران مع إيطاليا حتى يونيو

الأربعاء، 01 أبريل 2026 - 01:14

كتب : FilGoal

أوضح جيجي بوفون حارس مرمى منتخب إيطاليا أن دوره مع جينارو جاتوزو سيستمر حتى يونيو، لمنح الاتحاد الإيطالي الوقت لاتخاذ قرار بشأن المدرب الجديد بعد الفشل في التأهل لكأس العالم.

وحسم منتخب البوسنة والهرسك تأهله إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه عقب إقصاء إيطاليا بالملحق الأوروبي.

وتغلب منتخب البوسنة والهرسك على إيطاليا بركلات الترجيح 4-1 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

أخبار متعلقة:
من يضحك أخيرا.. إيطاليا خارج كأس العالم بعد تأهل البوسنة والهرسك بركلات الترجيح دي لا فوينتي: نرفض الهتافات العنصرية.. وخروج إيطاليا دليل على صعوبة التأهل تشكيل إيطاليا - كين وريتيجي يقودان الهجوم أمام البوسنة دراما كروية: منتخب إيطاليا يتجسس على تدريبات البوسنة بواسطة أحد الجنود

وقال بوفون في مؤتمر صحفي: "هذا وقت حساس، ويجب أن نأخذ الوقت الكافي لاتخاذ التقييمات الصحيحة".

وأضاف "الموسم الرياضي ينتهي في يونيو، ومن الطبيعي أن نظل متاحين للاتحاد، للرئيس وكل من وضع ثقته فينا".

وعن مواجهة البوسنة الأخيرة، أجاب "الفريق أظهر روح قتالية حقيقية رغم اللعب بعشرة لاعبين، كانت لدينا فرص للفوز بالمباراة".

وعن التطور الذي شهده المنتخب، قال: "إذا لاحظتم تغييرا وتحسنا فهذا أمر يسعدني، كان أحد أهدافنا، لكن الهدف الأهم كان التأهل لكأس العالم".

وشدد بوفون "هذا الفشل مؤلم، لكننا سنظل هنا حتى يونيو، ثم سنرى كيف يتم التعامل مع المرحلة القادمة".

وأشار إلى أن رئيس الاتحاد جرافينا ألمح لإجراء انتخابات الأسبوع المقبل، ما قد يفتح الباب لتغيير في قيادة المنتخب مستقبلا.

ويتأهل منتخب البوسنة والهرسك إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه عقب نسخة 2014.

ويستمر غياب منتخب إيطاليا عن المشاركة في كأس العالم للنسخة الثالثة على التوالي.

وكانت آخر مشاركة لمنتخب إيطاليا في نسخة 2014 بالبرازيل، وودع وقتها الأتزوري من دور المجموعات.

وتتجمد مشاركات إيطاليا في كأس العالم عند 18 مشاركة آخرها 2014.

وبذلك يطول الغياب لـ 16 عاما على الأقل حتى نسخة 2030 المقبلة.

ومنذ التتويج بنسخة 2006 لعب منتخب إيطاليا نسختين على التوالي في كأس العالم وودع من دور المجموعات بـ 2010 و2014.

وغاب منتخب إيطاليا عن نسختي 2018 و2022 بعد الفشل في التأهل من التصفيات أيضا.

وتوج منتخب إيطاليا بلقب كأس العالم 4 مرات آخرهم في نسخة 2006.

رئيس الاتحاد الإيطالي: طلبت من جاتوزو البقاء مع المنتخب جاتوزو: أعتذر للجمهور الإيطالي وفخور باللاعبين.. والوقت ليس مناسبا للحديث عن مستقبلي رئيس الاتحاد الإسباني: اعتذرت لأبو ريدة عن الهتافات العنصرية.. والتنازل عن صدارة التصنيف مؤقت السويد والتشيك وتركيا إلى كأس العالم جوان جارسيا: عشت حلما في أول مباراة دولية.. ولا أفكر في كأس العالم الآن بيدري: نرفض العنصرية تماما.. وأنتم من يقول إسبانيا مرشحة للتتويج بكأس العالم دي لا فوينتي: نرفض الهتافات العنصرية.. وخروج إيطاليا دليل على صعوبة التأهل من يضحك أخيرا.. إيطاليا خارج كأس العالم بعد تأهل البوسنة والهرسك بركلات الترجيح
كأس العالم 2026 - مقعد وحيد متبقي.. اكتمال 11 مجموعة بعد تأهل الكونغو الديمقراطية ساعة | في المونديال
شوطين إضافيين وبكاء الحكم.. الكونغو تفوز على جامايكا ويعود لكأس العالم بعد 52 عاما ساعة | الكرة الإفريقية
رئيس الاتحاد الإيطالي: طلبت من جاتوزو البقاء مع المنتخب ساعة | الكرة الأوروبية
"حان الوقت لنقول وداعا".. ليفاندوفسكي يلمح لاعتزاله الدولي ساعة | الدوري المصري
كرة طائرة - تأهل الأهلي والزمالك وخروج سبورتنج من ثمن نهائي كأس مصر للرجال ساعة | كرة طائرة
مروان عطية: مواجهة إسبانيا كانت فرصة رائعة لقياس مستوانا 2 ساعة | منتخب مصر
بوفون: أنا وجاتوزو مستمران مع إيطاليا حتى يونيو 2 ساعة | الكرة الأوروبية
جاتوزو: أعتذر للجمهور الإيطالي وفخور باللاعبين.. والوقت ليس مناسبا للحديث عن مستقبلي 2 ساعة | في المونديال
