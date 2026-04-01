جاتوزو: أعتذر للجمهور الإيطالي وفخور باللاعبين.. والوقت ليس مناسبا للحديث عن مستقبلي

اعتذر جينارو جاتوزو مدرب منتخب إيطاليا للجماهير بعد الفشل في التأهل إلى كأس العالم، مؤكدا في الوقت نفسه فخره بأداء لاعبيه.

وحسم منتخب البوسنة والهرسك تأهله إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه عقب إقصاء إيطاليا بالملحق الأوروبي.

وتغلب منتخب البوسنة والهرسك على إيطاليا بركلات الترجيح 4-1 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وقال جينارو جاتوزو مدرب إيطاليا عبر شبكة راي سبورتس: "أعتذر للجماهير لأننا لم ننجح في التأهل، كان هدفا مهما للجميع".

وأضاف "اللاعبون لا يستحقون هذا المصير، قدموا كل ما لديهم من جهد وروح وقتال".

وأوضح "فخور بما قدموه، خاصة بعد اللعب بعشرة لاعبين، أظهروا شخصية قوية حتى النهاية".

وتابع "كنا نملك فرصا لحسم المباراة، لكننا لم نستغلها، وهذه هي كرة القدم".

وأكمل "لا أريد الحديث عن التحكيم، علينا تقبل ما حدث، رغم صعوبة الأمر".

وأشار "تفاجأت بالإصرار الذي أظهره الفريق، قاتلنا حتى النهاية رغم الظروف".

واستمر "هذا الشعور مؤلم، ضربة قاسية لي شخصيا، لكن علينا تقبلها".

وعن مستقبله، قال: "ليس الوقت المناسب للحديث عن مستقبلي، الأهم كان التأهل".

واختتم "أشكر اللاعبين، لقد قدموا كل شيء، وهذا ما كنا نبحث عنه".

ويتأهل منتخب البوسنة والهرسك إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه عقب نسخة 2014.

ويستمر غياب منتخب إيطاليا عن المشاركة في كأس العالم للنسخة الثالثة على التوالي.

وكانت آخر مشاركة لمنتخب إيطاليا في نسخة 2014 بالبرازيل، وودع وقتها الأتزوري من دور المجموعات.

وتتجمد مشاركات إيطاليا في كأس العالم عند 18 مشاركة آخرها 2014.

وبذلك يطول الغياب لـ 16 عاما على الأقل حتى نسخة 2030 المقبلة.

ومنذ التتويج بنسخة 2006 لعب منتخب إيطاليا نسختين على التوالي في كأس العالم وودع من دور المجموعات بـ 2010 و2014.

وغاب منتخب إيطاليا عن نسختي 2018 و2022 بعد الفشل في التأهل من التصفيات أيضا.

وتوج منتخب إيطاليا بلقب كأس العالم 4 مرات آخرهم في نسخة 2006.