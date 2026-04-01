السويد والتشيك وتركيا إلى كأس العالم

الأربعاء، 01 أبريل 2026 - 00:31

كتب : FilGoal

كريم أكتوركوجلو - تركيا

تأهلت منتخبات السويد، والتشيك، وتركيا إلى كأس العالم المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك يونيو المقبل.

وفاز المنتخب السويدي على حساب بولندا بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب فريندز أرينا.

سجل ثلاثية السويد أنتوني إيلانجا في الدقيقة 19، وجوستاف لاجيربيلكي في الدقيقة 44، وفيكتور جيوكيريس في الدقيقة 88.

فيما أحرز ثنائية بولندا نيكولا زاليفسكي في الدقيقة 33، وكارول سويدرسكي في الدقيقة 55.

وانضم منتخب السويد إلى المجموعة السادسة بجانب هولندا، واليابان، وتونس.

كما نجح منتخب التشيك في التأهل لكأس العالم بعد الفوز أمام الدنمارك بركلات الترجيح 3-1، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

سجل للتشيك بافيل شولتك في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة، قبل أن يتعادل خواكيم أندرسون لصالح الدنمارك في الدقيقة 72.

وفي الوقت الإضافي سجل للتشيك لاديسلاف كرييتشي في الدقيقة 100.

قبل أن يسجل كاسبر هوج في الدقيقة 111، لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح التي أدت لتأهل التشيك للمونديال.

وانضم منتخب التشيك للمجموعة الأولى إلى جانب المكسيك وكوريا الجنوبية، وجنوب إفريقيا.

كما تأهل منتخب تركيا بعد الفوز أمام كوسوفو بهدف نظيف.

سجل لتركيا كريم أكتوركوجلو في الدقيقة 53.

وانضم منتخب تركيا للمجموعة الرابعة إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، وباراجواي.

تصفيات كأس العالم تركيا السويد التشيك
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر رينارد: كنت أعتقد أن اللاعبين سينفذون نصيحتي.. ونخوض مواجهة هامة أمام مصر 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا على طلب ترومسو لقطع إعارة كامويش.. ومفاوضات مع وكيله 3 خبر في الجول - قندوسي يصل مصر ويفاضل بين عرضين 4 مؤتمر حسام حسن - سبب مواجهة السعودية.. وكواليس الاعتذار عن عدم خوض لقاء إسبانيا
/articles/526290/السويد-والتشيك-وتركيا-إلى-كأس-العالم