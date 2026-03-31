الأعلى تقييما في المباراة.. أرقام مصطفى شوبير أمام إسبانيا

تألق مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر خلال مواجهة إسبانيا الودية ضمن استعدادات المنتخبين لكأس العالم.

مصطفى شوبير النادي : الأهلي مصر

وتعادل منتخب مصر أمام إسبانيا وديا بدون أهداف في ختام مباريات التوقف الدولي بشهر مارس الجاري.

وحصل مصطفى شوبير على تقييم 8.7 كأعلى لاعب في المباراة وفقا لتقييم موقع Sofa Score العالمي.

وجاءت أرقام مصطفى شوبير أمام إسبانيا كالآتي:

لعب: 90 دقيقة

تصديات: 6

لمس الكرة: 44

دقة التمريرات: 79% (26 من 33)

تصدي لتسديدات من داخل منطقة الجزاء: 4

التشتيت بلكم الكرة: 3

استخلاص الكرة: 8

وتأتي المباراة ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026، بعد ضمان تأهلهما إلى البطولة.

وفرض منتخب مصر التعادل السلبي أمام إسبانيا في المباراة الودية التي أقيمت بين المنتخبين على ملعب إسبانيول.

ولعب المنتخب المصري منقوصا منذ الدقيقة 84 بعد طرد حمدي فتحي.

وفاز المنتخب الإسباني في وديته الأولى في توقف مارس بثلاثية نظيفة أمام صربيا، فيما حقق المنتخب المصري فوزًا كبيرًا أمام السعودية برباعية نظيفة.

ويقع المنتخب المصري في كأس العالم بالمجموعة السابعة إلى جانب إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

فيما يتواجد المنتخب الإسباني في المجموعة الثامنة إلى جانب كاب فيردي، والسعودية، وأوروجواي.