وسط أجواء عنصرية.. منتخب مصر يفرض التعادل أمام إسبانيا وديا

فرض منتخب مصر التعادل السلبي أمام إسبانيا في المباراة الودية التي أقيمت بين المنتخبين على ملعب إسبانيول.

ولعب المنتخب المصري منقوصا منذ الدقيقة 84 بعد طرد حمدي فتحي.

وشهدت المباراة أحداثا عنصرية من الجماهير الإسبانية التي هاجمت لاعبي المنتخب، وقاموا بإطلاق الصافرات لحظة النشيد الوطني لمنتخب مصر.

كما تم تفعيل بروتوكول العنصرية خلال المباراة أثناء الهتافات.

وفاز المنتخب الإسباني في وديته الأولى في توقف مارس بثلاثية نظيفة أمام صربيا، فيما حقق المنتخب المصري فوزًا كبيرًا أمام السعودية برباعية نظيفة.

ويقع المنتخب المصري في كأس العالم بالمجموعة السابعة إلى جانب إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

فيما يتواجد المنتخب الإسباني في المجموعة الثامنة إلى جانب كاب فيردي، والسعودية، وأوروجواي.

التشكيل:

مصر:

مصطفى شوبير - محمد هاني - ياسر إبراهيم - حمدي فتحي - أحمد فتوح - مروان عطية - مهند لاشين - إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو" - إسلام عيسي - عمر مرموش

إسبانيا:

ديفيد رايا - بيدرو بورو - كريستيان موسكيرا - دين هاوسن - أليخاندرو جيرمالدو - كارلوس سولير - بابلو فورنالس - داني أولمو - لامين يامال - فيران توريس - أندر بارينيتشيا.

تفاصيل المباراة:

بدأت المباراة بضغط من منتخب إسبانيا، وتصدى فتوح لصاروخية دان هاوسن في الدقيقة الثانية.

وحاول مهند لاشين في الدقيقة الثالثة استغلال خطأ ديفيد رايا حارس إسبانيا، ليسدد في المرمى، ولكن الحارس نجح في تصحيح خطأه.

ونفذ منتخب إسبانيا هجمة مرتدة في الدقيقة 11 ليمرر لامين يامال الكرة إلى فيران توريس، ولكن خرج شوبير ليبعد الكرة، قبل أن يرفع حكم الراية ليحتسب تسلل.

وفي الدقيقة 14 سدد داني أولمو كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها شوبير.

وتدخل مهند لاشين وأنقذ كرة خطيرة في الدقيقة 20 داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من داني أولمو أبعدها لاعب الوسط المصري قبل وصولها إلى فيران توريس.

وتحصل المنتخب المصري على ضربة حرة في الدقيقة 25 بعد مرور فتوح الرائع قبل أن يتعرض لعرقلة من لامين يامال ليحصل على ضربة حرة من الجانب الأيسر.. نفذها زيزو ولكن أبعدها الدفاع الإسباني.

وشهدت الدقيقة 29 أخطر هجمات المنتخب المصري بعدما منع القائم الأيمن تسديدة صاروخية من عمر مرموش.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي الشوط الثاني، دفع حسام حسن بـ محمود حسن تريزيجيه بدلا من إمام عاشور، فيما دفع دي لافويتني مدرب إسبانيا بـ رودري فيرمين لوبيز وبيدري فيكتور مونوز.

وهدد تريزيجيه في الدقيقة 49 مرمى إسبانيا بعد مرور رائع ليسدد ولكن الكرة ذهبت بعيدا عن المرمى.

وشارك خوان جارسيا حارس إسبانيا بدلا من ديفيد رايا، ليسجل ظهوره الأول في المونديال.

وأنقذ شوبير انفرادين أمام المرمى، الأول أمام فيرمين لوبيز في الدقيقة 53، والثانية أمام بيدري بعدها بدقيقتين ليحافظ على شباكه نظيفة.

وشهدت الدقيقة 65 اشتباك بين حمدي فتحي وفيرمين لوبيز، قبل أن يخرج إسلام عيسى للإصابة ويحل هيثم حسن بدلا منه.

ودفع حسام حسن في الدقائق الأخيرة بمحمود صابر بدلا من زيزو، وحسام عبد المجيد بدلا من مرموش.

ونال حمدي فتحي بطاقة حمراء في الدقيقة 85.

حاول منتخب إسبانيا استغلال النقص العددي، وجاءت أخطر هجمات إسبانيا في الدقيقة 86 بعدما منعت العارضة تسديدة جريمالدو.

استمرت الدقائق الأخيرة حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بالتعادل السلبي دون أهداف.