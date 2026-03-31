انتهت في الملحق العالمي - الكونغو (1)-(0) جامايكا

الثلاثاء، 31 مارس 2026 - 23:00

كتب : FilGoal

نهاية المباراة

ق120 انفراد تام وهدف ضائع من منتخب الكونغو

ق115 استئناف اللعب بعد استبدال حكم المباراة

ق111 إصابة حكم المباراة وتوقف المباراة

ق100جوووووووووول الأول أكسيل توانزيبي يسجل الهدف الأول لمنتخب الكونغو

ق95 تمريرات ثنائية ممتازة وتسديدة رائعة تنتهي بين يدي حارس جامايكا

الشوط الإضافي الأول

نهاية الوقت الأصلي

ق89 تسديدة بكعب القدم من سيدريك باكامبو يتصدى لها حارس جامايكا ويمنع هدف رائع

ق85 هدف غير محتسب لمنتخب الكونغو بداعي التسلل

ق46 تسديدة صاروخية من سيدريك باكامبو مهاجم الكونغو وتصدي رائع من حارس جامايكا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30 تسديدة قوية من مهاجم منتخب جامايكا تمر بجوار مرمى الكونغو

ق10 انطلاقة سريعة من الجهة اليسرى لمنتخب الكونغو وعرضية خطيرة يتصدى لها حارس مرمى جامايكا

انطلاق المباراة

