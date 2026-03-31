انتهت في الملحق العالمي - الكونغو (1)-(0) جامايكا
الثلاثاء، 31 مارس 2026 - 23:00
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الكونغو ضد جاماكيا في الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026.
ويلعب منتخب الكونغو ضد جاماياكا في مباراة مرتقبة مؤهلة لنهائيات كأس العالم.
لمتابعة مباراة الكونغو ضد جاماياكا دقيقة بدقيقة من هنا.
نهاية المباراة
ق120 انفراد تام وهدف ضائع من منتخب الكونغو
ق115 استئناف اللعب بعد استبدال حكم المباراة
ق111 إصابة حكم المباراة وتوقف المباراة
ق100جوووووووووول الأول أكسيل توانزيبي يسجل الهدف الأول لمنتخب الكونغو
ق95 تمريرات ثنائية ممتازة وتسديدة رائعة تنتهي بين يدي حارس جامايكا
الشوط الإضافي الأول
نهاية الوقت الأصلي
ق89 تسديدة بكعب القدم من سيدريك باكامبو يتصدى لها حارس جامايكا ويمنع هدف رائع
ق85 هدف غير محتسب لمنتخب الكونغو بداعي التسلل
ق46 تسديدة صاروخية من سيدريك باكامبو مهاجم الكونغو وتصدي رائع من حارس جامايكا
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق30 تسديدة قوية من مهاجم منتخب جامايكا تمر بجوار مرمى الكونغو
ق10 انطلاقة سريعة من الجهة اليسرى لمنتخب الكونغو وعرضية خطيرة يتصدى لها حارس مرمى جامايكا
انطلاق المباراة