إنجلترا تكشف سبب غياب هاري كين عن مواجهة اليابان
الثلاثاء، 31 مارس 2026 - 20:52
كتب : FilGoal
كشف المنتخب الإنجليزي سبب غياب هاري كين نجم بايرن ميونيخ عن مواجهة اليابان.
وتلعب إنجلترا ضد اليابان مساء الثلاثاء ضمن تحضيرات المنتخبين لكأس العالم 2026.
وقال منتخب إنجلترا في بيان رسمي: "هاري كين سيغيب عن مباراة اليابان كإجراء احترازي بعد تعرضه لإصابة طفيفة خلال التدريبات، لكنه سيبقى مع الفريق لتلقي المزيد من الفحوصات".
وغاب هاري كين عن مواجهة إنجلترا أمام أوروجواي الودية.
وتعادل المنتخب الإنجليزي أمام نظيره الأوروجواي في الودية الأولى خلال توقف مارس بهدف لكل فريق.
ويتواجد المنتخب الإنجليزي في المجموعة الـ12 بكأس العالم إلى جانب كرواتيا، وغانا، وبنما.
فيما يتواجد منتخب اليابان في المجموعة السادسة رفقة كل من: هولندا – مسار أوروبا 2 (السويد × بولندا) – تونس.
