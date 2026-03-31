بقيادة هشام يكن.. علي سليمان يسجل ثنائية ويقود إريتريا للمرحلة الختامية بتصفيات إفريقيا

الثلاثاء، 31 مارس 2026 - 20:05

كتب : FilGoal

نجح منتخب إريتريا بقيادة هشام يكن المدير الفني في التأهل للمرحلة الختامية من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وكرر منتخب إريتريا انتصاره على إسواتيني في الدور التمهيدي، بعد الفوز بهدفين مقابل هدف واحد بمباراة الإياب.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بهدفين دون مقابل.

أخبار متعلقة:
بقيادة هشام يكن.. علي سليمان يسجل في فوز إريتريا على إسواتيني بتصفيات إفريقيا لأسباب خاصة.. إريتريا تنسحب من تصفيات كأس العالم في الأدغال - كيف أصبحت الرياضة في إريتريا فرصة للهروب من التجنيد الإجباري مدرب أريتريا يعود وحيدا بعد اختفاء لاعبيه في نيروبي

وسجل علي سليمان مهاجم كهرباء الإسماعيلية هدفي إريتريا في مباراة الإياب.

وكان سليمان قد سجل هدفا في مباراة الذهاب.

وحسمت منتخبات جنوب السودان وبوروندي وليسوتو وإثيوبيا والصومال تأهلها بجانب إريتريا إلى المرحلة النهائية.

وتنضم الستة منتخبات إلى 42 منتخبا للمرحلة الختامية من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

ويتم تقسيم 48 منتخبا على 12 مجموعة إذ تضم كل مجموعة 4 منتخبات في التصفيات.

ويتأهل 21 منتخبا بجانب منتخبات كينيا وأوغندا وتنزانيا مستضيفي البطولة.

ومن المقرر أن تقام أمم إفريقيا 2027 في الصيف بعدما تم تأجيلها من يناير.

أمم إفريقيا إريتريا هشام يكن
نرشح لكم
هروب رئيس الاتحاد الكونغولي بعد الحكم بحبسه مدى الحياة نهضة بركان يرد على الهلال السوداني بشأن أزمة المنشطات قبل أقل من 3 شهر على كأس العالم.. منتخب غانا يقيل مدربه سكالوني: ميسي سيبدأ مباراة زامبيا بمشاركة الزمالك.. كاف يعلن مواعيد نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في الجول يكشف حقيقة مفاوضات الكوكي مع بلوزداد لم ينجح في استخراج التأشيرة.. "لومومبا" يغيب عن مواجهة الكونغو وجامايكا الشكوى الثالثة.. الهلال السوداني يشكو نهضة بركان بسبب المنشطات
أخر الأخبار
إنجلترا تكشف سبب غياب هاري كين عن مواجهة اليابان 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر ودية - إسبانيا (0)-(0) مصر.. إنقاذ رائع من مهند 38 دقيقة | منتخب مصر
التبديلات لم تأت بثمارها.. السعودية تخسر أمام صربيا بثنائية وديا 45 دقيقة | سعودي في الجول
مباشر الملحق الأوروبي - البوسنة والهرسك (0)-(1) إيطاليا.. سيطرة دون خطورة 58 دقيقة | في المونديال
كرة يد - الزمالك يواصل ملاحقة الأهلي ويهزم الجزيرة في الجولة التاسعة من الدوري ساعة | كرة يد
بقيادة هشام يكن.. علي سليمان يسجل ثنائية ويقود إريتريا للمرحلة الختامية بتصفيات إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
تشكيل إيطاليا - كين وريتيجي يقودان الهجوم أمام البوسنة ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من الزمالك لـ في الجول: سيتم حسم مصير فرق الصالات قاريا.. ومقترح يتم دراسته ساعة | كرة طائرة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر رينارد: كنت أعتقد أن اللاعبين سينفذون نصيحتي.. ونخوض مواجهة هامة أمام مصر 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا على طلب ترومسو لقطع إعارة كامويش.. ومفاوضات مع وكيله 3 خبر في الجول - قندوسي يصل مصر ويفاضل بين عرضين 4 مؤتمر حسام حسن - سبب مواجهة السعودية.. وكواليس الاعتذار عن عدم خوض لقاء إسبانيا
/articles/526269/بقيادة-هشام-يكن-علي-سليمان-يسجل-ثنائية-ويقود-إريتريا-للمرحلة-الختامية-بتصفيات-إفريقيا