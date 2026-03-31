بقيادة هشام يكن.. علي سليمان يسجل ثنائية ويقود إريتريا للمرحلة الختامية بتصفيات إفريقيا

نجح منتخب إريتريا بقيادة هشام يكن المدير الفني في التأهل للمرحلة الختامية من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وكرر منتخب إريتريا انتصاره على إسواتيني في الدور التمهيدي، بعد الفوز بهدفين مقابل هدف واحد بمباراة الإياب.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بهدفين دون مقابل.

وسجل علي سليمان مهاجم كهرباء الإسماعيلية هدفي إريتريا في مباراة الإياب.

وكان سليمان قد سجل هدفا في مباراة الذهاب.

وحسمت منتخبات جنوب السودان وبوروندي وليسوتو وإثيوبيا والصومال تأهلها بجانب إريتريا إلى المرحلة النهائية.

وتنضم الستة منتخبات إلى 42 منتخبا للمرحلة الختامية من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

ويتم تقسيم 48 منتخبا على 12 مجموعة إذ تضم كل مجموعة 4 منتخبات في التصفيات.

ويتأهل 21 منتخبا بجانب منتخبات كينيا وأوغندا وتنزانيا مستضيفي البطولة.

ومن المقرر أن تقام أمم إفريقيا 2027 في الصيف بعدما تم تأجيلها من يناير.