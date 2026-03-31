تشكيل مصر - تبديل وحيد.. وعمر مرموش يقود الهجوم أمام إسبانيا

الثلاثاء، 31 مارس 2026 - 19:36

كتب : FilGoal

أعلن حسام حسن مدرب منتخب مصر، تشكيل مواجهة إسبانيا الودية المقررة بينهما في تمام التاسعة مساءً على ملعب إسبانيول.

وأجرى حسام حسن تبديلا وحيدا بالدفع بمهند لاشين بدلا من محمود حسن "تريزيجيه".

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - حمدي فتحي - أحمد فتوح

الوسط: مروان عطية - مهند لاشين - إمام عاشور

الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - إسلام عيسي - عمر مرموش

وعلى مقاعد البدلاء: محمد الشناوي - مهدي سليمان - محمد علاء - طارق علاء - حسام عبد المجيد - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - خالد صبحي - أحمد نبيل كوكا - محمود صابر - محمود تريزيجيه - إبراهيم عادل - هيثم حسن - ناصر منسي - مصطفى محمد

وفاز المنتخب المصري في وديته الأولى أمام السعودية برباعية نظيفة.

ويقع المنتخب المصري في كأس العالم بالمجموعة السابعة إلى جانب إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

