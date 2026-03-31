فالفيردي: مواجهة الجزائر مهمة.. ونريد الانسجام قبل كأس العالم

شدد فيديريكو فالفيردي لاعب منتخب أوروجواي على أهمية مباراة فريقه ضد الجزائر.

ويلعب منتخب الجزائر ضد أوروجواي مساء اليوم تحضيرا لخوض المنتخبين كأس العالم 2026.

وقال فالفيردي عبر قناة "AUF" الأوروجوايانية: "مواجهة الجزائر مهمة لنا لأنها ضمن التحضيرات النهائية لنا قبل خوض كأس العالم، وعلينا اختبار أنفسنا جيدا خلالها".

وأضاف "نريد الوصول إلى الانسجام المطلوب فوق أرضية الملعب، تحسبا للمحفل العالمي المرتقب".

وأتم تصريحاته "كما علينا أيضا الاستفادة من مشاركة اللاعبين الجدد، وتطبيق التعليمات التي سيقدمها لنا المدرب".

وتعادل منتخب أوروجواي أمام إنجلترا خلال المباراة الأولى التحضيرية في التوقف الدولي لشهر مارس.

فيما اكتسح منتخب الجزائر نظيره منتخب جواتيمالا بنتيجة 7-0.

ويتواجد منتخب أوروجواي ضمن المجموعة الثامنة التي تضم: إسبانيا – كاب فيردي – السعودية.

فيما يلعب منتخب الجزائر ضمن المجموعة العاشرة التي تضم: الأرجنتين – النمسا – الأردن.