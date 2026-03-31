فالفيردي: مواجهة الجزائر مهمة.. ونريد الانسجام قبل كأس العالم

الثلاثاء، 31 مارس 2026 - 17:43

كتب : FilGoal

فيديريكو فالفيردي ولوكاس باكيتا - أوروجواي ضد البرازيل

شدد فيديريكو فالفيردي لاعب منتخب أوروجواي على أهمية مباراة فريقه ضد الجزائر.

ويلعب منتخب الجزائر ضد أوروجواي مساء اليوم تحضيرا لخوض المنتخبين كأس العالم 2026.

وقال فالفيردي عبر قناة "AUF" الأوروجوايانية: "مواجهة الجزائر مهمة لنا لأنها ضمن التحضيرات النهائية لنا قبل خوض كأس العالم، وعلينا اختبار أنفسنا جيدا خلالها".

أخبار متعلقة:
بسبب فالفيردي.. أتلتيكو مدريد يهاجم اللجنة التأديبية بالاتحاد الإسباني آس: تطبيق الحد الأدني من العقوبة.. رفض استئناف ريال مدريد ضد طرد فالفيردي ريال مدريد يقرر الاستئناف ضد طرد فالفيردي أمام أتليتكو مدريد أربيلوا: أجواء الدربي هي الأفضل.. وطرد فالفيردي غير مفهوم

وأضاف "نريد الوصول إلى الانسجام المطلوب فوق أرضية الملعب، تحسبا للمحفل العالمي المرتقب".

وأتم تصريحاته "كما علينا أيضا الاستفادة من مشاركة اللاعبين الجدد، وتطبيق التعليمات التي سيقدمها لنا المدرب".

وتعادل منتخب أوروجواي أمام إنجلترا خلال المباراة الأولى التحضيرية في التوقف الدولي لشهر مارس.

فيما اكتسح منتخب الجزائر نظيره منتخب جواتيمالا بنتيجة 7-0.

ويتواجد منتخب أوروجواي ضمن المجموعة الثامنة التي تضم: إسبانيا – كاب فيردي – السعودية.

فيما يلعب منتخب الجزائر ضمن المجموعة العاشرة التي تضم: الأرجنتين – النمسا – الأردن.

منتخب الجزائر منتخب أوروجواي فالفيردي
نرشح لكم
في الجول يكشف حقيقة مفاوضات الكوكي مع بلوزداد توناكتي يقود تونس للفوز على هايتي وديا بعد تفضيله إسبانيا على المغرب.. بيتاريتش: أحلم بالمشاركة الأولى منافس الزمالك - شباب بلوزداد يعلن ايقاف مدربه راموفيتش.. ويحدد موعد حسم مصيره السلامي: كأس العالم مفتوحة على كل الاحتمالات.. والمغرب منحنا الثقة الحمدان: نعتذر لجماهير السعودية.. وواجهنا منتخبا قويا مثل مصر يمتلك إمكانيات كبيرة منافس مصر - المغرب يقسو على الجزائر بثلاثية في تصفيات شمال إفريقيا تحت 17 عاما دبي تستضيف مباريات ربع ونصف نهائي دوري أبطال آسيا 2
أخر الأخبار
مباشر الملحق الأوروبي - البوسنة والهرسك (0)-(0) إيطاليا.. لحسم بطاقة كأس العالم 9 دقيقة | في المونديال
كرة يد - الزمالك يواصل ملاحقة الأهلي ويهزم الجزيرة في الجولة التاسعة من الدوري 17 دقيقة | كرة يد
بقيادة هشام يكن.. علي سليمان يسجل ثنائية ويقود إريتريا للمرحلة الختامية بتصفيات إفريقيا 34 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل إيطاليا - كين وريتيجي يقودان الهجوم أمام البوسنة 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من الزمالك لـ في الجول: سيتم حسم مصير فرق الصالات قاريا.. ومقترح يتم دراسته 55 دقيقة | كرة طائرة
منتخب الشباب يتعادل وديا أمام الجزائر ساعة | منتخب مصر
تشكيل مصر - تبديل وحيد.. وعمر مرموش يقود الهجوم أمام إسبانيا ساعة | منتخب مصر
تشكيل إسبانيا - يامال وتوريس أساسيان أمام مصر.. ورايا يحرس المرمى ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر رينارد: كنت أعتقد أن اللاعبين سينفذون نصيحتي.. ونخوض مواجهة هامة أمام مصر 2 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا على طلب ترومسو لقطع إعارة كامويش.. ومفاوضات مع وكيله 4 خبر في الجول - قندوسي يصل مصر ويفاضل بين عرضين
/articles/526258/فالفيردي-مواجهة-الجزائر-مهمة-ونريد-الانسجام-قبل-كأس-العالم