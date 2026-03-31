الدوري الكندي يبدأ الثورة المرتقبة في قانون التسلل

الثلاثاء، 31 مارس 2026 - 14:56

كتب : FilGoal

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن بطولة الدوري الكندي الممتاز ستصبح أول مسابقة في العالم تختبر قانون "التسلل الواضح" بالتعاون مع فيفا.

وأفاد فيفا عبر موقعه أن المجلس الدولي لكرة القدم صادق على إجراء الاختبارات مع انطلاق موسم 2026 في كندا السبت المقبل.

وأوضح فيفا أن ذلك يهدف اختبار قانون التسلل الواضح وتحليل أثر ذلك على مسار المباراة.

وسيتم تطبيق نظام حَكَم الفيديو المساعِد كذلك لدعم حكام المباريات في اتخاذ قراراتهم.

وتأتي هذه المبادرة عقب مناقشات شهدتها الدورة 140 من الاجتماع السنوي العام للمجلس الدولي لكرة القدم الذي شهد الموافقة على إجراءات أوسع تهدف إلى تحسين إيقاع المباريات وتقليص إضاعة الوقت، كما تم فيه استعراض أحدث التطورات المتعلقة بالتطورات المستمرة على تكنولوجيا التسلل والاختبارات ذات الصلة.

وقال الفرنسي أرسين فينجر مدير إدارة التطوير في فيفا: "هذه تجربة بغاية الأهمية. ومن خلال اختبار هذه المقارَبة الجديدة في عالم كرة القدم الاحترافية، بوسعنا أن نفهم أثرها، ولا سيما فيما يتعلق بتحسين مستوى وضوح مسار اللعب وإيقاع المباراة وتفضيل أسلوب اللعب الهجومي".

وأضاف "نتطلَّع لتحليل نتائج هذه المرحلة التجريبية. كما نودّ أن نتوجه بالشكر إلى رابطة الدوري الكندي الممتاز على استعدادها لدعم فيفا في هذه المرحلة التجريبية واختبار هذا القانون الجديد في مباريات المسابقة".

وينص القانون الجديد على اعتبار المهاجم متسللا فقط إذا كان جسده بالكامل أمام المدافع.

ويستمر العمل على تعديل قوانين التسلل وإدخال المزيد من التقنيات بشكل مستمر.

