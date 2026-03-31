خلال ساعات.. كيف تحسم الـ6 مقاعد المتبقية في كأس العالم 2026

سيكتمل خلال ساعات عقد المتأهلين الـ48 إلى كأس العالم 2026، بعد نهاية الملحق الأوروبي والملحق العالمي.

ويشهد التوقف الدولي في شهر مارس الجاري حسم البطاقات الـ6 المتبقية.

إذ تأهل 42 منتخبا لكأس العالم المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك يونيو 2026، فيما تتبقى 6 مقاعد.

المقاعد الـ6 منقسمة بين 4 مقاعد أوروبية، و2 من الملحق العالمي.

في أوروبا، تتنافس 8 منتخبات على 4 بطاقات للتأهل إلى كأس العالم 2026.

وبدأ الملحق الأوروبي قبل أيام بـ 4 مسارات مختلفة يضم كل مسار منهم 4 منتخبات (بمجموع 16 منتخبا).

إذ تنافس الـ 4 منتخبات في كل مسار بنصف النهائي لتحديد المتأهلين إلى النهائي للمنافسة على بطاقة التأهل لكأس العالم.

وتقام مباراة التأهل من كل مسار مساء الثلاثاء.

وجاءت مسارات التنافس على بطاقات التأهل من الملحق الأوروبي كالآتي:

المسار الأول: (بطاقة تأهل)

نصف النهائي:

إيطاليا × أيرلندا الشمالية

ويلز × البوسنة والهرسك

النهائي: إيطاليا × البوسنة

المسار الثاني: (بطاقة تأهل)

نصف النهائي:

أوكرانيا × السويد

بولندا × ألبانيا

النهائي: السويد × بولندا

المسار الثالث: (بطاقة تأهل)

تركيا × رومانيا

سلوفاكيا × كوسوفو

النهائي: تركيا × كوسوفو

المسار الرابع: (بطاقة تأهل)

الدنمارك × مقدونيا الشمالية

التشيك × أيرلندا

النهائي: الدنمارك × التشيك

فيما تقام مباريات الملحق العالمي في المكسيك هذا الشهر أيضا.

ويتأهل منتخبان فقط من الملحق العالمي إلى منافسات كأس العالم 2026.

البطاقة الأولى

نصف النهائي: نيو كاليدونيا × جامايكا

النهائي: جامايكا × الكونغو الديمقراطية

البطاقة الثانية

نصف النهائي: بوليفيا × سورينام

النهائي: بوليفيا × العراق

المنتخبات الـ6 التي ستتأهل إلى كأس العالم تعرف بالفعل المجموعات التي ستلعب بها خلال المونديال.

إذ أقيمت مراسم القرعة في ديسمبر الماضي.

وجاءت المجموعات كاملة كالتالي:

المجموعة الأولى: المكسيك- كوريا الجنوبية- جنوب إفريقيا- المسار الرابع لأوروبا (الدنمارك أو التشيك)

المجموعة الثانية: كندا- سويسرا- قطر- المسار الأول لأوروبا (إيطاليا أو البوسنة)

المجموعة الثالثة: البرازيل- المغرب- اسكتلندا- هايتي

المجموعة الرابعة: أمريكا- أستراليا- باراجواي- المسار الثالث لأوروبا (تركيا أو كوسوفو)

المجدموعة الخامسة: ألمانيا- الإكوادور- كوت ديفوار- كواراساو

المجموعة السادسة: هولندا- اليابان- تونس- المسار الثاني لأوروبا (بولندا أو السويد)

المجموعة السابعة: بلجيكا- إيران- مصر- نيوزيلندا

المجموعة الثامنة: إسبانيا- أوروجواي- السعودية- كاب فيردي

المجموعة التاسعة: فرنسا- السنغال- النرويج- المسار الثاني للملحق العالمي (بوليفيا أو العراق)

المجموعة العاشرة: الأرجنتين- النمسا- الجزائر- الأردن

المجموعة الحادية عشر: البرتغال- كولومبيا- أوزباكستان- المسار الأول للملحق العالمي (الكونغو الديمقراطية أو جامايكا)

المجموعة الثانية عشر: إنجلترا- كرواتيا- بنما- غانا