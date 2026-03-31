يد - يحيى خالد وسند ضمن فريق الأفضل بالجولة 21 للدوري الفرنسي

الثلاثاء، 31 مارس 2026 - 12:59

كتب : FilGoal

يحيى خالد - باريس سان جيرمان كرة يد

اختير يحيى خالد لاعب باريس سان جيرمان ومحمد سند لاعب إيستر ضمن فريق الأفضل بالجولة 21 من الدوري الفرنسي لكرة اليد.

واختارت اللجنة الفنية برابطة الدوري الفرنسي لكرة اليد يحيى خالد كأفضل ظهير أيمن في الجولة 21.

وذلك بعد تألقه أمام نيم حين سجل 9 أهداف وصنع 5، قبل أن تنتهي المباراة بفوز فريقه 34-33 بفضل أهدافه في الدقائق الأخيرة.

كما اختير سند كأفضل جناح أيمن في الجولة.

بعدما قاد فريقه للفوز على سان رافاييل بنتيجة 35-32.

وتألق سند بتسجيل 7 أهداف.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول الدوري برصيد 41 نقطة، بفارق نقطتين عن نانت الوصيف.

فيما يحتل إيستر المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط فقط.

