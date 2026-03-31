إسبانيا تعلن عن طرح دفعة إضافية من تذاكر مباراة مصر

الثلاثاء، 31 مارس 2026 - 12:39

كتب : FilGoal

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم طرح دفعة إضافية من تذاكر مباراة مصر.

ويحل منتخب مصر ضيفا على نظيره الإسباني بملعب إسبانيول في التاسعة من مساء الثلاثاء.

وأفاد الاتحاد الإسباني عبر موقعه صباح الثلاثاء: "هذه آخر فرصة لرؤيتنا في ملعب إسبانيول، فقد طرحنا عددا محدودا من تذاكر اللحظة الأخيرة لمباراة الليلة ضد مصر".

يذكر أن تذاكر مباراة إسبانيا ومصر الودية نفدت بالكامل.

فقد نفدت التذاكر فور طرحها للجمهور قبل أيام.

ومن المؤكد أن الملعب سيكون ممتلئًا عن آخره لمتابعة المباراة الودية التي ستجمع بين إسبانيا ومصر.

فالمنتخب الإسباني لم يلعب في كتالونيا منذ عام 2022.

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى إسبانيا، تحضيرا لمواجهة منتخب اللاروخا وديا.

واتجهت بعثة منتخب مصر إلى إسبانيا قادمة من مدينة جدة السعودية، في رحلة استغرقت 7 ساعات، استعداداً لمواجهة المنتخب الإسباني.

وكان منتخب مصر قد واجه السعودية وديا بمدينة جدة وحقق الفوز برباعية دون رد.

ويرافق بعثة منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ومصطفي أبو زهرة عضو المجلس ورئيس البعثة ومحمد أبو حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد.

موعد المباراة والقناة الناقلة

يلتقي منتخب مصر مع إسبانيا على ملعب إسبانيول بمدينة برشلونة.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء، 31 مارس.

وستذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

