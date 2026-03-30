دراما كروية: منتخب إيطاليا يتجسس على تدريبات البوسنة بواسطة أحد الجنود

شهدت تدريبات منتخب البوسنة والهرسك دراما كروية كبيرة بعد كشف أحد الأشخاص التابعين لمنتخب إيطاليا وهو يتجسس على التدريبات الأخيرة قبل مواجهة المنتخبين.

ويلعب منتخب إيطاليا ضد البوسنة في مباراة الملحق الأوروبي المؤهلة لكأس العالم، والفائز بالمواجهة يصل إلى مونديال أمريكا.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية تفاصيل الواقعة، بعد أن كان منتخب البوسنة يتدرب في بوتمير استعدادًا للسفر قبل المباراة إلى زينيتسا.

كان التدريب مفتوحًا للإعلام لأول 15 دقيقة، لكن الإنذار انطلق عندما استمر رجل في التصوير بهاتفه المحمول بعد انتهاء الوقت المسموح، في منطقة لم يُسمح فيها بوجود الصحفيين، وكان يصور كل ما يحدث أثناء تدريب فريق سيرجي بارباريز.

واتضح أن هذا الشخص هو جندي إيطالي تابع لقوات الأمن الأوروبية المتواجدة في البوسنة.

وكان الجندي يرتدي معطفًا عسكريًا وسروالًا قصيرًا، ويظهر على كتفه الأيسر شارة إيطاليا.

وتدخلت عناصر الأمن التابعة للاتحاد بسرعة لإبعاد الجندي عن محيط المنشأة.

وعلى عكس بعض المنتخبات الكبرى، لا يملك منتخب البوسنة مركز تدريب مجهزًا لتغطية التدريبات وحجبها عن الأنظار بواسطة أقمشة أو لوحات، وهو أمر من المرجح تغييره بعد هذا الحادث.

هذا “التجسس” أثار جدلًا دوليًا على الصعيد الكروي، حيث قدم الاتحاد البوسني لكرة القدم شكوى رسمية إلى بعثة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك.

وكان منتخب إيطاليا تأهل لهذه المباراة بعد تخطي أيرلندا الشمالية، وفاز منتخب البوسنة والهرسك على ويلز.