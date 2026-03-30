دراما كروية: منتخب إيطاليا يتجسس على تدريبات البوسنة بواسطة أحد الجنود

الإثنين، 30 مارس 2026 - 23:55

كتب : ذكاء اصطناعي

تدريبات منتخب البوسنة والهرسك

شهدت تدريبات منتخب البوسنة والهرسك دراما كروية كبيرة بعد كشف أحد الأشخاص التابعين لمنتخب إيطاليا وهو يتجسس على التدريبات الأخيرة قبل مواجهة المنتخبين.

ويلعب منتخب إيطاليا ضد البوسنة في مباراة الملحق الأوروبي المؤهلة لكأس العالم، والفائز بالمواجهة يصل إلى مونديال أمريكا.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية تفاصيل الواقعة، بعد أن كان منتخب البوسنة يتدرب في بوتمير استعدادًا للسفر قبل المباراة إلى زينيتسا.

جاتوزو: جماهير البوسنة لا تسجل أهدافا.. وأفضل فريقا صلبا على الأداء الجميل كوكوريا: مصر من أفضل منتخبات إفريقيا

كان التدريب مفتوحًا للإعلام لأول 15 دقيقة، لكن الإنذار انطلق عندما استمر رجل في التصوير بهاتفه المحمول بعد انتهاء الوقت المسموح، في منطقة لم يُسمح فيها بوجود الصحفيين، وكان يصور كل ما يحدث أثناء تدريب فريق سيرجي بارباريز.

واتضح أن هذا الشخص هو جندي إيطالي تابع لقوات الأمن الأوروبية المتواجدة في البوسنة.

وكان الجندي يرتدي معطفًا عسكريًا وسروالًا قصيرًا، ويظهر على كتفه الأيسر شارة إيطاليا.

وتدخلت عناصر الأمن التابعة للاتحاد بسرعة لإبعاد الجندي عن محيط المنشأة.

وعلى عكس بعض المنتخبات الكبرى، لا يملك منتخب البوسنة مركز تدريب مجهزًا لتغطية التدريبات وحجبها عن الأنظار بواسطة أقمشة أو لوحات، وهو أمر من المرجح تغييره بعد هذا الحادث.

هذا “التجسس” أثار جدلًا دوليًا على الصعيد الكروي، حيث قدم الاتحاد البوسني لكرة القدم شكوى رسمية إلى بعثة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك.

وكان منتخب إيطاليا تأهل لهذه المباراة بعد تخطي أيرلندا الشمالية، وفاز منتخب البوسنة والهرسك على ويلز.

جاتوزو: جماهير البوسنة لا تسجل أهدافا.. وأفضل فريقا صلبا على الأداء الجميل كوكوريا: مصر من أفضل منتخبات إفريقيا مؤتمر دي لافونتي: مباراة مصر ستساعدنا على تحديد قائمة كأس العالم أنشيلوتي: كأس العالم يحسمه الأقوى دفاعيا وليس الأكثر تسجيلا لابورتا يدافع عن قراره برحيل ميسي: كان القرار الصحيح تقرير: يوفنتوس يتابع أوجارتي في ودية أوروجواي والجزائر ذا أثلتيك: مادويكي يغيب عن مباراة ساوثامبتون وسبورتنج لشبونة لوكاكو يوضح موقفه من الغياب عن نابولي بدون إذن
جاتوزو: جماهير البوسنة لا تسجل أهدافا.. وأفضل فريقا صلبا على الأداء الجميل 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
المستشار القانوني للزمالك: سنواصل التصعيد ضد زيزو 49 دقيقة | الدوري المصري
كوكوريا: مصر من أفضل منتخبات إفريقيا ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر دي لافونتي: مباراة مصر ستساعدنا على تحديد قائمة كأس العالم ساعة | منتخب مصر
إبراهيم حسن: تم الاتفاق مع منتخب إسبانيا على إجراء 11 تبديل في المباراة الودية ساعة | منتخب مصر
سكالوني: ميسي سيبدأ مباراة زامبيا ساعة | أمريكا
منتخب مصر يختتم الاستعداد لمواجهة إسبانيا ساعة | منتخب مصر
1 مؤتمر رينارد: كنت أعتقد أن اللاعبين سينفذون نصيحتي.. ونخوض مواجهة هامة أمام مصر 2 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا على طلب ترومسو لقطع إعارة كامويش.. ومفاوضات مع وكيله 4 خبر في الجول - قندوسي يصل مصر ويفاضل بين عرضين
