المستشار القانوني للزمالك: سنواصل التصعيد ضد زيزو

الإثنين، 30 مارس 2026 - 23:39

كتب : FilGoal

زيزو - مصر

شدد كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك أن الأبيض سيواصل التصعيد ضد أحمد سيد "زيزو" لاعب الأهلي، وذلك في القضية المتعلقة بالطرفين منذ رحيل زيزو عن القلعة البيضاء.

وقال كمال شعيب عبر أون سبورت: "أن تسمح للاعب بالانقطاع عن تدريبات فريقه وعدم خوض المباريات فهو أمر غير مقبول تماما".

وأكمل "الزمالك سيواصل التصعيد في قضية زيزو وسيلجأ للجنة التظلمات في اتحاد الكرة ثم محكمة التحكيم الرياضية".

وكان زيزو رحل عن الزمالك بعد نهاية تعاقده وانضم إلى الأهلي بداية الموسم الجاري مجانا.

وتقدم زيزو بشكوى إلى اتحاد الكرة للمطالبة بالحصول على مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك.

كما تقدم الزمالك بشكوى ضد زيزو إلى اتحاد الكرة بسبب انقطاعه عن تدريبات الفريق في آخر فترة له في القلعة البيضاء.

ويتواجد زيزو حاليا مع منتخب مصر في برشلونة من أجل مواجهة منتخب إسبانيا وديا.

