كوكوريا: مصر من أفضل منتخبات إفريقيا

يرى مارك كوكوريا لاعب منتخب إسبانيا أن مصر تعد من أقوى منتخبات إفريقيا في كرة القدم، وذلك قبل المباراة الودية التي تجمعهما.

ويحل منتخب مصر ضيفا على نظيره الإسباني بملعب إسبانيول يوم الثلاثاء.

وكان منتخب مصر قد واجه السعودية وديا بمدينة جدة وحقق الفوز برباعية دون رد.

وتحدث كوكوريا عن مواجهة مصر في أولمبياد طوكيو في المؤتمر الصحفي: "كانت مباراة صعبة جدًا، مصر من أفضل منتخبات إفريقيا، وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا".

وقال كوكوريلا ردًا على إمكانية انتقاله إلى برشلونة: "سيكون من الصعب رفض ذلك. الأمر لا يتعلق بي فقط، بل عليّ التفكير في عائلتي. إذا جاء العرض، سنرى القرار المناسب".

وأضاف عن اللعب مع المنتخب: "لدينا ارتباط قوي مع الجماهير، واللعب في إسبانيا دائمًا أمر جميل".

وعن مستقبله: "تفكر دائمًا في العودة، أنا سعيد حاليًا وكذلك عائلتي، وربما يحدث ذلك بعد عدة سنوات".

وعن ضغط المباريات: "نلعب عددًا كبيرًا من المباريات، وكل مرة تزداد. التواجد مع المنتخب شرف، والتواجد في القائمة امتياز".

وتحدث عن المدرب قائلاً: "أراه هادئًا ويريد العمل. ربما لديه شكوك وضغوط داخليًا، لكن هذا عمله. دائمًا يُكوّن مجموعة جيدة ويختار بشكل مميز. نأمل تحقيق نجاح مشابه لليورو الأخيرة في كأس العالم".

وعن اللعب في كتالونيا: "أنا سعيد جدًا. طلب مني الكثير من التذاكر، سنلعب في ملعب رائع وأجواء مميزة".

واتجهت بعثة منتخب مصر إلى إسبانيا قادمة من مدينة جدة السعودية، في رحلة استغرقت 7 ساعات، استعداداً لمواجهة المنتخب الإسباني.

ويرافق بعثة منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ومصطفي أبو زهرة عضو المجلس ورئيس البعثة ومحمد أبو حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد.

موعد المباراة والقناة الناقلة

يلتقي منتخب مصر مع إسبانيا على ملعب إسبانيول بمدينة برشلونة.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء، 31 مارس.

وستذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.