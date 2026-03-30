مؤتمر دي لافونتي: مباراة مصر ستساعدنا على تحديد قائمة كأس العالم

الإثنين، 30 مارس 2026 - 23:03

كتب : FilGoal

يرى لويس دي لافونتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا أن مواجهة مصر الودية ستساعده على تحديد قائمة لا روخا في كأس العالم.

ويحل منتخب مصر ضيفا على نظيره الإسباني بملعب إسبانيول يوم الثلاثاء.

وكان منتخب مصر قد واجه السعودية وديا بمدينة جدة وحقق الفوز برباعية دون رد.

وقال لافونتي في المؤتمر الصحفي: "لا أفكر في قائمة كأس العالم الآن، مباراة مصر ستساعدنا على استنتاج بعض الأفكار ولكن ما زال هناك وقت طويل وقد تحدث بعض التغييرات".

وأضاف لامين يامال أفضل مما كان عليه قبل عامين، لكنه ليس في أفضل نسخة له بعد، لا يزال أمامه الكثير ومستواه الحالي من أفضل فتراته".

وتابع "هدفنا هو بناء الفريق. أحب أن يضيف كل لاعب سواء جماعيًا أو فرديًا. يوم سيئ قد يخرجك من الحسابات، لذلك نحتاج تقييم اللاعبين جيدًا".

وعن كثرة لاعبي برشلونة في القائمة: "مسؤوليتي اختيار فريق يفوز. لدي قلب يتسع للجميع. إذا كان هناك 7 لاعبين من برشلونة فهذا أمر جيد، لكن مسؤوليتي تجاه منتخب كامل".

وأكمل عن التدوير: "أفكر في 26 لاعبًا ويجب أن أتعامل مع الجميع بنفس الطريقة".

بشأن الانتقادات للمباريات الودية قال "أنا لا أهتم بالأندية الآن. هذه فترة منتخبات وهي مهمة جدًا لنا. كأس العالم بدأ بالفعل بالنسبة لنا. أطالب الأندية باحترام المنتخب كما نحترمهم".

وعن الحماس لكأس العالم: "ربما اندفعت قليلًا بسبب الحماس، لكن أريد أن يظل الجمهور بنفس الشغف. روح 2010 ما زالت موجودة".

واتجهت بعثة منتخب مصر إلى إسبانيا قادمة من مدينة جدة السعودية، في رحلة استغرقت 7 ساعات، استعداداً لمواجهة المنتخب الإسباني.

ويرافق بعثة منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ومصطفي أبو زهرة عضو المجلس ورئيس البعثة ومحمد أبو حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد.

موعد المباراة والقناة الناقلة

يلتقي منتخب مصر مع إسبانيا على ملعب إسبانيول بمدينة برشلونة.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء، 31 مارس.

وستذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

