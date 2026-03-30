منتخب مصر يختتم الاستعداد لمواجهة إسبانيا

اختتم منتخب مصر تدريباته الجماعية في استاد نادي إسبانيول وذلك استعدادا لمواجهة إسبانيا الودية غدا الثلاثاء.

وبدأ مران المنتخب بإحماءات بدنية، ثم جمل فنية وتقسيمة في نهاية المران، والتسديد على المرمى.

وشارك في مران منتخب مصر 26 لاعباً المختارين للمعسكر وهم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير والمهدي سليمان ومحمد علاء ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وأحمد فتوح وأحمد نبيل كوكا وحسام عبد المجيد وخالد صبحي ومحمد هاني وطارق علاء وحمدي فتحي ومروان عطية ومهند لاشين ومحمود صابر وأحمد سيد "زيزو" وإمام عاشور ومحمود "تريزيجيه" وعمر مرموش وإبراهيم عادل وهيثم حسن وإسلام عيسى وناصر منسي ومصطفى محمد.

ويحل منتخب مصر ضيفا على إسبانيا في تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء، على ملعب إسبانيول بمدينة برشلونة.

وفاز منتخب إسبانيا على حساب صربيا بثلاثية نظيفة، فيما حقق المنتخب المصري فوزًا كبيرًا على حساب السعودية برباعية نظيفة.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

أما المنتخب الإسباني فيتواجد في المجموعة الثامنة إلى جانب السعودية وأوروجواي، وكاب فيردي.