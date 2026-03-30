كأس عاصمة مصر - زد يحسم آخر بطاقات نصف النهائي رغم التعادل أمام المقاولون

حسم فريق زد بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس عاصمة مصر بعد التعادل أمام المقاولون.

وتعادل زد أمام المقاولون بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على استاد المقاولون العرب بإياب ربع النهائي.

وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بتعادل الفريقين سلبيا بدون أهداف، وصعد زد بأفضلية التسجيل خارج ملعبه.

ويواجه زد فريق المصري في منافسات نصف النهائي.

وبذلك تأتي مباريات نصف النهائي كالآتي:

زد × المصري

إنبي × وادي دجلة

وتقام منافسات نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب.

وافتتح أحمد عادل التسجيل لصالح زد في الدقيقة 22.

بينما أدرك المقاولون العرب التعادل سريعا في الدقيقة 28 عن طريق محمد ربيعة بالخطأ في مرماه.

وحاول المقاولون العرب بقيادة سامي قمصان في تسجيل هدف التأهل لنصف النهائي لكن دون فائدة.

وبذلك صعد زد إلى كل من نهائي كأس مصر ونصف نهائي كأس عاصمة مصر.