كأس عاصمة مصر - زد يحسم آخر بطاقات نصف النهائي رغم التعادل أمام المقاولون

الإثنين، 30 مارس 2026 - 22:13

كتب : FilGoal

أحمد عادل - زد

حسم فريق زد بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس عاصمة مصر بعد التعادل أمام المقاولون.

وتعادل زد أمام المقاولون بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على استاد المقاولون العرب بإياب ربع النهائي.

وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بتعادل الفريقين سلبيا بدون أهداف، وصعد زد بأفضلية التسجيل خارج ملعبه.

أخبار متعلقة:
زد يكرر انتصاره على طلائع الجيش ويتصدر مرحلة تفادي الهبوط كأس مصر – زد إلى النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد ثلاثية ضد طلائع الجيش بأخطاء الحارس.. زد يختتم المرحلة الأولى من الدوري بثنائية ضد مودرن سبورت خبر في الجول - خصومات مالية على اللاعبين وخاصة بنشرقي.. قرارات الأهلي بعد التعادل مع زد

ويواجه زد فريق المصري في منافسات نصف النهائي.

وبذلك تأتي مباريات نصف النهائي كالآتي:

زد × المصري

إنبي × وادي دجلة

وتقام منافسات نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب.

وافتتح أحمد عادل التسجيل لصالح زد في الدقيقة 22.

بينما أدرك المقاولون العرب التعادل سريعا في الدقيقة 28 عن طريق محمد ربيعة بالخطأ في مرماه.

وحاول المقاولون العرب بقيادة سامي قمصان في تسجيل هدف التأهل لنصف النهائي لكن دون فائدة.

وبذلك صعد زد إلى كل من نهائي كأس مصر ونصف نهائي كأس عاصمة مصر.

المقاولون زد كأس عاصمة مصر
نرشح لكم
المستشار القانوني للزمالك: سنواصل التصعيد ضد زيزو في الجول يكشف حقيقة مفاوضات الكوكي مع بلوزداد قبل مواجهة المصري.. الزمالك يهزم إيسترن أليكس بخماسية وديا في عودة عواد كأس عاصمة مصر - المصري يحسم تأهله لنصف النهائي بعد التعادل أمام الجونة تشكيل الزمالك - أول ظهور لعواد من شهرين أمام الشرقية للدخان وديا مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. كأس عاصمة مصر.. ومنتخب الناشئين أمام المغرب وكيل قندوسي يوضح حقيقة مفاوضات الزمالك.. وموقفه من العودة لـ الأهلي مران الزمالك - جلسة من معتمد جمال مع اللاعبين قبل ودية الشرقية للدخان
أخر الأخبار
دراما كروية: منتخب إيطاليا يتجسس على تدريبات البوسنة بواسطة أحد الجنود 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
جاتوزو: جماهير البوسنة لا تسجل أهدافا.. وأفضل فريقا صلبا على الأداء الجميل 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
المستشار القانوني للزمالك: سنواصل التصعيد ضد زيزو 36 دقيقة | الدوري المصري
كوكوريا: مصر من أفضل منتخبات إفريقيا 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر دي لافونتي: مباراة مصر ستساعدنا على تحديد قائمة كأس العالم ساعة | منتخب مصر
إبراهيم حسن: تم الاتفاق مع منتخب إسبانيا على إجراء 11 تبديل في المباراة الودية ساعة | منتخب مصر
سكالوني: ميسي سيبدأ مباراة زامبيا ساعة | أمريكا
منتخب مصر يختتم الاستعداد لمواجهة إسبانيا ساعة | منتخب مصر
