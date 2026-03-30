بمشاركة الزمالك.. كاف يعلن مواعيد نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

الإثنين، 30 مارس 2026 - 21:41

كتب : FilGoal

عدي الدباغ - الزمالك - أوتوهو

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات نصف نهائي مسابقتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

ويشارك الزمالك فقط من مصر في نصف نهائي الكونفدرالية.

بينما ودعت فرق الأهلي وبيراميدز دوري أبطال إفريقيا، والمصري بطولة الكونفدرالية.

وجاءت مواعيد نصف النهائي كالآتي:

الكونفدرالية

شباب بلوزداد × الزمالك - الجمعة 10 أبريل - 9 مساء

اتحاد العاصمة × أولمبيك آسفي - السبت 11 أبريل - 6 مساء

الزمالك × شباب بلوزداد - الجمعة 17 أبريل - 6 مساء

أولمبيك آسفي × اتحاد العاصمة - الأحد 19 أبريل - 9 مساء

دوري أبطال إفريقيا

الجيش الملكي × نهضة بركان - السبت 11 أبريل - 9 مساء

الترجي × صنداونز - الأحد 12 أبريل - 9 مساء

نهضة بركان × الجيش الملكي - السبت 18 أبريل - 9 مساء

صنداونز × الترجي - السبت 18 أبريل - 3 عصرا

الزمالك الكونفدرالية دوري أبطال إفريقيا
