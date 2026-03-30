في الجول يكشف حقيقة مفاوضات الكوكي مع بلوزداد

هل يرحل نبيل الكوكي وجهازه الفني عن النادي المصري وينتقل لتدريب شباب بلوزداد الجزائري.

كشف مصدر من الجهاز الفني للنادي المصري، حقيقة مفاوضات المدرب التونسي مع الفريق الجزائري.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "لا صحة لوجود مفاوضات من شباب بلوزداد معنا لتولي مهمة تدريب الفريق".

وأضاف "نبيل الكوكي بطبعه لا يحب العودة إلى فرق سبق وتولى تدريبها، وتركيزه حاليا منصب على المصري بهدف التتويج بكأس الرابطة هذا الموسم".

كانت بعض التقارير الجزائرية قد زعمت تواصل إدارة نادي شباب بلوزداد مع نبيل الكوكي لتدريب الفريق بدلا من سايد راموفيتش مدرب الفريق الذي تم تحويله للتحقيق من قبل إدارة النادي الجزائري بسبب مشكلة مع الجماهير.

نبيل الكوكي سبق وتولى تدريب نادي شباب بلوزداد موسم 2022/2023 وتوج معهم بطلا للدوري الجزائري.

شباب بلوزداد أقصى النادي المصري من ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية بعد التعادل ذهابا وإيابا وبالاستفادة من قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين، فيما يستعد لمواجهة الزمالك في نصف النهائي.

من جهة أخرى، تأهل المصري إلى نصف نهائي كأس عاصمة مصر بعد الفوز على الجونة بأربعة أهداف مقابل هدفين في مجموع مباراتي ربع النهائي، وذلك بعد التعادل اليوم الإثنين بهدفين لكل فريق في لقاء الإياب.

وسيلعب المصري في نصف نهائي كأس عاصمة مصر مع المتأهل بين زد والمقاولون العرب.

ويستعد المصري لمواجهة الزمالك مساء الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الأولى لمجموعة تحديد اللقب في الدوري المصري.