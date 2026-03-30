لابورتا يدافع عن قراره برحيل ميسي: كان القرار الصحيح

دافع خوان لابورتا، رئيس برشلونة، عن قراره برحيل ليونيل ميسي في عام 2021، مؤكدًا أنه كان القرار الصحيح.

وكان ميسي قد ودع برشلونة بالدموع في مؤتمر صحفي في أغسطس 2021، بعدما أُبلغ بعدم إمكانية توقيع عقد جديد مع النادي.

وشعر برشلونة في ذلك الوقت أن الأوضاع المالية الصعبة للنادي جعلت من المستحيل الاحتفاظ بأفضل لاعب في تاريخه.

وبناءً على ذلك، رحل ميسي كلاعب حر وانضم إلى باريس سان جيرمان بعقد لمدة عامين.

وتعرض لابورتا لانتقادات بسبب قرار رحيل ميسي وطريقة التعامل مع خروجه من كامب نو.

وفي مقابلة مع El Pais، دافع لابورتا عن قراره، مؤكدًا أنه كان الخيار الصحيح لحماية مستقبل النادي المالي.

وقال: "كان عليّ اتخاذ قرار، وأعتقد أنني كنت على صواب، النتائج تتحدث عن نفسها".

وأضاف: "تمكنا من استعادة اقتصاد النادي، وبنينا فريقًا تنافسيًا، وكان وقت التغيير الجيلي، ليو كان في نهاية مسيرته، وكان علينا بناء فريق جديد".

وتابع: "هل كنت أود بناء فريق جديد بمساعدة ليو؟ نعم، حاولنا ذلك، لكنه لم يكن ممكنًا".

وأثر قرار 2021 على علاقة لابورتا بميسي، لكن لا تزال هناك خطط لتكريم نجم إنتر ميامي بالشكل الذي يستحقه.

وقال لابورتا: "هو لاعب أساسي في جيله، مثل كوبالا وكرويف وميسي. يستحق تمثالًا ومباراة تكريم. برشلونة هو منزله".

وأضاف: "العلاقة في المستقبل والحاضر القريب ستكون كما يريد ليو وكما يريد برشلونة. في مرحلة ما، ستتلاقى المصالح مجددًا".

وكان ميسي قد أثار الجدل في نوفمبر الماضي بعد نشر صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لزيارة غير معلنة إلى ملعب كامب نو.

ورغم أن العلاقة بين لابورتا وميسي قد تكون صعبة الإصلاح، يبدو أن عودة النجم الأرجنتيني إلى كامب نو مسألة وقت، حتى لو كانت من خلال مباراة وداعية تليق بإرثه.