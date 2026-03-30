بطولة شمال إفريقيا للناشئين – المغرب يهزم مصر في الوقت القاتل
الإثنين، 30 مارس 2026 - 18:05
كتب : FilGoal
خسر منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما أمام المغرب بهدفين لهدف في الجولة الثانية من بطولة شمال إفريقيا المقامة في ليبيا.
وتؤهل بطولة شمال إفريقيا إلى كأس الأمم الإفريقية تحت 17 عاما، والتي تؤهل بدورها إلى مونديال الناشئين.
ويشارك في البطولة 5 منتخبات في شمال إفريقيا وهي مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب.
وكان منتخب مصر فاز في أول مباراة على تونس بهدف دون رد سجله دانيال تامر.
تقدم منتخب المغرب في الدقيقة 24 عن طريق رامي الوجماني.
وتعادل منتخب مصر في الدقيقة 42 بهدف سجله عادل علاء بعد متابعة لركلة حرة رائعة نفذها دانيال تامر واصطدمت في القائم وارتدت له.
قبل أن يسجل عدنان البوجوفي هدف فوز المغرب في الدقيقة 85.
وتعرض لاعب منتخب مصر ياسر تامر للطرد في الدقيقة 88 بعد مشادة بين اللاعبين فوق أرض الملعب.
ويلعب منتخب مصر في الجولة الثالثة ضد ليبيا يوم الخميس الموافق 2 أبريل المقبل.