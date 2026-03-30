مؤتمر سكالوني - عن تحذير للاعبي الأرجنتين.. ومشاركة ميسي أمام زامبيا

الإثنين، 30 مارس 2026 - 17:33

كتب : FilGoal

حذر ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين، لاعبيه من عدم تقديم عروض جيدة قبل كأس العالم.

وفاز منتخب الأرجنتين أمام موريتانيا وديا بنتيجة 2-1، فيما سيلتقي أمام زامبيا الساعة 1:15 صباح الأربعاء في ثانية ودياته خلال توقف مارس.

وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "إذا لم تكن العروض جيدة، فسنتخذ إجراءً."

وتحدث سكالوني عن مستقبله مع الأرجنتين "أنا في المكان الذي يرغب جميع الأرجنتينيين في التواجد فيه، عندما أغادر، سأندم على ذلك لأن هذا مكان فريد من نوعه ".

وأضاف عن موعد الإعلان عن مستقبله مع المنتخب "التوقيت ليس مهماً؛ ذهني مشغول بأمور أخرى اليوم، من الرائع أن أكون هنا، وسنرى لاحقاً ما إذا كنا سنتوصل إلى اتفاق أم لا، وليس في هذا التوقيت خاصة".

وأكد سكالوني مشاركة ميسي أمام زامبيا "أعتقد أنه سيبدأ غدا".

وعن التغييرات التي سيجريها على التشكيل "أردت إراحة جوليان، لأنه كان يلعب كثيرًا، ونيكو جونزاليس كان عائدًا من الإصابة، لذا كان من المهم منح الفرصة للاعبين الشباب الآخرين. فكرتنا دائمًا هي اللعب بمهاجمين أو رأس حربة ولاعب وسط مهاجم."

كما تحدث عن قائمة كأس العالم المقرر مشاركتها في البطولة "عندما يتعين علينا التواجد هناك، سينافس الفريق".

وتوج سكالوني مع منتخب الأرجنتين بكأس العالم، وكأسين لكوبا أمريكا، وبطولة فيناليسيما.

مؤتمر سكالوني - عن تحذير للاعبي الأرجنتين.. ومشاركة ميسي أمام زامبيا
