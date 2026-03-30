تشكيل الزمالك - أول ظهور لعواد من شهرين أمام الشرقية للدخان وديا

عاد محمد عواد حارس الزمالك، للظهور مجددا في تشكيل الفريق، أمام الشرقية للدخان بالإسكندرية في المباراة الودية المقررة على استاد الكلية الحربية.

ويشارك عواد لأول مرة في تشكيل الزمالك منذ شهرين.

ويعود آخر ظهور لعواد أمام المصري في بطولة الكونفدرالية الإفريقية يوم 25 يناير الماضي.

ويبدأ معتمد جمال المدير الفني للزمالك بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: عمر جابر - محمود حمدي " الونش" - محمود جهاد - أحمد عبد الرحيم " إيشو".

الوسط : محمد شحاتة - سيف جعفر - آدم كايد .

الهجوم : خوان بيزيرا - عمرو ناصر - أيمن أمير عبد العزيز

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره المصري في الثامنة مساء يوم الاثنين الموافق 6 أبريل المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأولى للمرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة بالتساوي مع بيراميدز الوصيف.