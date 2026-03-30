لم ينجح في استخراج التأشيرة.. "لومومبا" يغيب عن مواجهة الكونغو وجامايكا

الإثنين، 30 مارس 2026 - 16:29

كتب : FilGoal

لومومبا - الكونغو الديمقراطية

يغيب ميشيل نكوكا مبولادينجا المشجع الكونغولي الشهير، عن حضور مباراة الكونغو الديمقراطية أمام جامايكا.

ويلتقي منتخب الكونغو الديمقراطية أمام جامايكا الساعة 11 مساء الثلاثاء 31 مارس في المباراة النهائية للملحق المؤهل لكأس العالم 2026.

وحقق منتخب جامايكا الفوز أمام نيو كاليدونيا القادم من أوقيانوسيا بنتيجة 1-0.

وأعاد المشجع الكونغولي ميشيل نكوكا مبولادينجا، للأذهان ذكرى الراحل لومومبا من خلال وضعية تشجيعه لمنتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا الأخيرة في المغرب.

وكشفت تقارير إفريقية، عن غياب المشجع "لومومبا" نظرا لعدم نجاحه في الحصول على تأشيرة للسفر إلى المكسيك لدعم منتخب بلاده من المدرجات.

وأضافت التقارير: "(لومومبا) اتجه إلى كينيا وحاول الحصول على تأشيرة دخول المكسيك لكنه لم ينجح فعاد إلى جمهورية الكونغو".

وبحسب التقارير "حاول (لومومبا) الاتجاه إلى إثيوبيا للحصول على تأشيرة السفر إلى المكسيك، بعد تسريع الإجراءات ولكن الأمر يحتاج إلى يوم على الأقل، ومدة السفر تصل إلى 30 ساعة حسب رحلات الربط والترانزيت، وبالتالي لن ينجح في الوصول في الوقت المحدد قبل المباراة"

كأس العالم الكونغو الديمقراطية الملحق العالمي
