انتهت شمال إفريقيا للناشئين - مصر (1)-(2) المغرب.. نهاية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر مواليد 2009 أمام نظيره المغربي في الجولة الثالثة ببطولة شمال إفريقيا المقامة في ليبيا المؤهلة لكأس الأمم للناشئين.

وتقام مباراة مصر والمغرب على ملعب الاتحاد العسكري بمدينة بنغازي الليبية.

ويقود دانيال تامر صاحب هدف مصر في مباراة تونس، ورجل المباراة، هجوم الفراعنة أمام المغرب.

ويشارك في بطولة شمال إفريقيا منتخبات مصر وتونس والمغرب والجزائر، بالإضافة إلى ليبيا منظم البطولة.

---------------

نهاية المباراة

ق90: طرد لاعب منتخب مصر بعد مشادة بين الفريقين

ق58: الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء للمغرب بعد لمسة يد غير متعمدة من مدافع مصر داخل منطقة الجزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42: جووووووووووووووووول عادل علاء يسجل التعادل لمصر بعد متابعة لركلة دانيال تامر الحرة الرائعة

ق35: فرصة خطيرة تضيع على الفراعنة، عرضية تمر ولا أحد يضعها في المرمى

ق32: خالد موسى كاد أن يسجل لولا براعة حارس المغرب

ق24: جول.. منتخب المغرب يسجل الأول عن طريق رامي الوجماني

ق18: دخول عمر عبد الرحيم بدلا براء محمود بسبب الإصابة

ق15: ربع ساعة تمر بلا أهداف

ق8: مالك عمرو حارس مصر يتصدى لفرصة مغربية خطيرة

بداية المباراة