مدرب صربيا: حللنا لقاء مصر والسعودية بالتفصيل.. والنتيجة قاسية للغاية

الإثنين، 30 مارس 2026 - 15:54

كتب : FilGoal

مصر - السعودية

أوضح جيسوس سلفادور مدرب حراس مرمى منتخب صربيا أن الجهاز الفني للفريق حلل لقاء مصر والسعودية الودي بالتفصيل، قبل ملاقاة الأخضر السعودي وديا.

ويحل المنتخب السعودي ضيفا على صربيا يوم الثلاثاء وديا، بعدما خسر من مصر برباعية نظيفة في جدة يوم الجمعة.

وقال سلفادور في تصريحات لجريدة عكاظ: "لقد شاهد الجهاز الفني بأكمله مباراة مصر وحللناها بالتفصيل، في رأيي كانت النتيجة قاسية للغاية على المنتخب السعودي".

وأضاف "الأخطاء الفردية كلفت الأخضر أهدافاً مبكرة، ما أثر سلباً على معنويات اللاعبين، وهذا بدوره أثر على الأداء المتوقع".

وتابع "رغم تغيير أسلوب لعبهم، أظهر المنتخب السعودي روح المبادرة وسيطر على الكرة، إلا أنهم لم يوفقوا في التسجيل بسبب ضعف الفعالية الهجومية في الثلث الأخير من الملعب".

سلفادور عمل من قبل ضم الجهاز الفني السابق لفريق اتحاد جدة بقيادة الفرنسي لوران بلان.

وأكمل "نعرف الإمكانات الهائلة للاعبين السعوديين، ومستواهم الفني العالي وقدراتهم البدنية، لا سيما من حيث السرعة، لا يمكننا إغفال حقيقة تأهل السعودية إلى كأس العالم 2026، لذا أتوقع أن تكون مباراة مثيرة للغاية هنا في صربيا".

وواصل "نتيجة اللقاء الماضي أمام مصر لا تعكس المستوى الحقيقي لمنتخب السعودية، لديهم عدد من اللاعبين المصابين، بالإضافة إلى تغييرات في أسلوب لعبهم".

وأتم "أنا متأكد من أننا سنواجه فريقاً مختلفاً جُرح كبرياؤه بعد الهزيمة الثقيلة، لذلك نعلم أنه يجب أن نكون في كامل جاهزيتنا، وألا نستهين أبداً بإمكانيات الصقور الخضراء".

وفاز منتخب مصر على السعودية 4-0 في مباراة ودية ضمن تحضيرات المنتخبين لكاس العالم.

سجل أهداف مصر: إسلام عيسى، ومحمود حسن "تريزيجيه"، وأحمد سيد "زيزو" وعمر مرموش.

ويحل المنتخب المصري ضيفا على إسبانيا يوم الثلاثاء وديا.

