ثلاثي برشلونة يسابق الزمن للحاق بمواجهة أتليتكو مدريد

يسابق 3 لاعبين من برشلونة الزمن للحاق بمواجهة أتليتكو مدريد السبت المقبل.

ويصطدم برشلونة بأتليتكو مدريد عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

وذكرت جريدة سبورت أن أليخاندرو بالدي وجول كوندي وإريك جارسيا عادوا إلى تدريبات برشلونة على أرض الملعب يوم الاثنين.

وأضاف التقرير أن الثلاثي يحاول التعافي في الوقت المناسب قبل مباراة أتليتكو مدريد.

أما فرينكي دي يونج فلا يزال يتدرب في صالة الجيمانزيوم.

ويغيب الثنائي كوندي وبالدي منذ مطلع مارس الجاري بعد التعرض للإصابة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ضد أتليتكو مدريد.

فيما أصيب دي يونج خلال تدريبات الفريق أواخر الشهر الماضي.