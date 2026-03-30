اتحاد السلة يقرر تغريم لاعب الاتحاد لما بدر منه أمام الزمالك

الإثنين، 30 مارس 2026 - 13:07

كتب : FilGoal

يوسف شوشة لاعب الاتحاد السكندري لكرة السلة

قرر الاتحاد المصري لكرة السلة تغريم يوسف شوشة لاعب الاتحاد السكندري 50 ألف جنيخ لما بدر منه خلال مواجهة فريقه أمام الزمالك.

وحقق الاتحاد السكندري الفوز على الزمالك بنتيجة 108-103 في المباراة الثالثة من سلسلة نصف نهائي الدوري المصري لكرة السلة للرجال.

وأعلن اتحاد السلة عبر حسابه الرسمي "الموافقة على المقترح المقدم من لجنة المسابقات التي يشرف عليها الكابتن محمد فتحي، بتوقيع عقوبة تأديبية على يوسف شوشة، لاعب نادي الاتحاد السكندري، بتغريمه 50 ألف جنيه."

كرة سلة – الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد يوسف شوشة لاعب الاتحاد السكندري تسديدة شوشة المباغتة تمنح غزل المحلة ثاني انتصاراته على حساب الكهرباء مصدر من اتحاد كرة السلة لـ في الجول: تغريم يوسف شوشة لما بدر منه ضد الزمالك كرة سلة - "لم يكن سوى بدافع الحماس".. لاعب الاتحاد السكندري يقدم اعتذارا لنادي الزمالك

وأضاف اتحاد السلة "يأتي ذلك على خلفية ما بدر منه تجاه لاعبي نادي الزمالك خلال المباراة التي جمعتهما في ثالث مواجهات نصف نهائي دوري اليانز الممتاز"

وأعلن الزمالك التقدم بشكوى رسمية ضد اللاعب بسبب ما بدر منه خلال مباراة الفريقين.

وتقدم الاتحاد السكندري على الزمالك في سلسلة نصف النهائي بنتيجة 2-1 في المباريات، وذلك بعدما فاز الأخضر في المباراتين الثانية والثالثة، وفاز الزمالك في المباراة الأولى.

وتقام المباراة الرابعة بين الفريقين مساء اليوم الإثنين في تمام السابعة مساء على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

ويقام الدور نصف النهائي لبطولة دوري سوبر رجال كرة السلة بنظام (Best of 5)، على أن يتأهل الفريق الفائز في 3 مباريات إلى الدور النهائي.

وتقدم يوسف شوشة لاعب كرة السلة لنادي الاتحاد السكندري، باعتذار إلى نادي الزمالك، مؤكدا أن ما صدر منه لم يكن سوى بدافع الحماس ورغبة في التحفيز.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

كرة سلة - "لم يكن سوى بدافع الحماس".. لاعب الاتحاد السكندري يقدم اعتذارا لنادي الزمالك مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. كأس عاصمة مصر.. ومنتخب الناشئين أمام المغرب مصدر من اتحاد كرة السلة لـ في الجول: تغريم يوسف شوشة لما بدر منه ضد الزمالك كرة سلة – الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد يوسف شوشة لاعب الاتحاد السكندري كرة سلة – مباراة مثيرة.. الاتحاد يهزم الزمالك في الوقت الإضافي ويتقدم في سلسلة نصف النهائي انتهت كرة سلة - الزمالك (103)-(108) الاتحاد السكندري.. الفوز للأخضر كرة سلة - تقدم أحمر في السلسلة.. الأهلي ينجو من صحوة الاتصالات ويحقق الفوز الثاني انتهت كرة سلة - الاتصالات (75)-(81) الأهلي.. انتصار الأحمر
بسبب المسابقات الآسيوية.. تعديل مواعيد 10 مباريات في الدوري السعودي 14 دقيقة | سعودي في الجول
تقرير: برناردو سيلفا أبلغ مانشستر سيتي برحيله مع نهاية الموسم 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الشكوى الثالثة.. الهلال السوداني يشكو نهضة بركان بسبب المنشطات 31 دقيقة | الكرة الإفريقية
تريزيجيه يرافق حسام حسن في المؤتمر الصحفي لمواجهة إسبانيا ساعة | منتخب مصر
كرة سلة - "لم يكن سوى بدافع الحماس".. لاعب الاتحاد السكندري يقدم اعتذارا لنادي الزمالك ساعة | كرة سلة
ثنائي السعودية قد يغيب أمام صربيا ساعة | سعودي في الجول
تليجراف: توتنام يفاوض دي زيربي من أجل تدريبه ساعة | الدوري الإنجليزي
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر رينارد: كنت أعتقد أن اللاعبين سينفذون نصيحتي.. ونخوض مواجهة هامة أمام مصر 2 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا على طلب ترومسو لقطع إعارة كامويش.. ومفاوضات مع وكيله 4 في الجول يكشف تفاصيل خطة الإنقاذ والإصلاح في الأهلي "الخطيب يخرج من الصورة"
