اتحاد السلة يقرر تغريم لاعب الاتحاد لما بدر منه أمام الزمالك

قرر الاتحاد المصري لكرة السلة تغريم يوسف شوشة لاعب الاتحاد السكندري 50 ألف جنيخ لما بدر منه خلال مواجهة فريقه أمام الزمالك.

وحقق الاتحاد السكندري الفوز على الزمالك بنتيجة 108-103 في المباراة الثالثة من سلسلة نصف نهائي الدوري المصري لكرة السلة للرجال.

وأعلن اتحاد السلة عبر حسابه الرسمي "الموافقة على المقترح المقدم من لجنة المسابقات التي يشرف عليها الكابتن محمد فتحي، بتوقيع عقوبة تأديبية على يوسف شوشة، لاعب نادي الاتحاد السكندري، بتغريمه 50 ألف جنيه."

وأضاف اتحاد السلة "يأتي ذلك على خلفية ما بدر منه تجاه لاعبي نادي الزمالك خلال المباراة التي جمعتهما في ثالث مواجهات نصف نهائي دوري اليانز الممتاز"

وأعلن الزمالك التقدم بشكوى رسمية ضد اللاعب بسبب ما بدر منه خلال مباراة الفريقين.

وتقدم الاتحاد السكندري على الزمالك في سلسلة نصف النهائي بنتيجة 2-1 في المباريات، وذلك بعدما فاز الأخضر في المباراتين الثانية والثالثة، وفاز الزمالك في المباراة الأولى.

وتقام المباراة الرابعة بين الفريقين مساء اليوم الإثنين في تمام السابعة مساء على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

ويقام الدور نصف النهائي لبطولة دوري سوبر رجال كرة السلة بنظام (Best of 5)، على أن يتأهل الفريق الفائز في 3 مباريات إلى الدور النهائي.

وتقدم يوسف شوشة لاعب كرة السلة لنادي الاتحاد السكندري، باعتذار إلى نادي الزمالك، مؤكدا أن ما صدر منه لم يكن سوى بدافع الحماس ورغبة في التحفيز.