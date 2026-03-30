تقرير: الركراكي مرشح لتدريب السعودية في كأس العالم

ذكرت القنوات الرياضية السعودية أن المغربي اسم وليد الركراكي يتواجد بين المرشحين لخلافة هيرفي رينار في تدريب المنتخب السعودي في حالة إقالته.

يوم الأحد، ذكرت جريدة الشرق الأوسط أن مواجهة السعودية ضد صربيا يوم الثلاثاء قد تطيح بهيرفي رينار من تدريب المنتخب السعودي، وذلك بعد الخسارة المخيبة أمام منتخب مصر برباعية نظيفة في جدة.

وأوضح تقرير القنوات الرياضية السعودية أن الركراكي هو الأقرب لتولي المنصب بنسبة 80%، قبل أشهر قليلة من انطلاق كأس العالم 2026.

يذكر أن الركراكي أقيل من تدريب منتخب المغرب قبل أسابيع.

وأضاف التقرير أن اسم الركراكي يتنافس مع أكثر من مرشح، مثل الإيطالي روبرتو دي زيربي، لكن المفاوضات معه لم تصل إلى مرحلة نهائية، وفقا للتقرير.

ولفت التقرير إلى أن الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة السابق رفض المنصب.

فيما يعد اسم روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد السابق ضمن الأسماء المطروحة على طاولة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأوضحت الشرق الأوسط أن كل الاحتمالات مفتوحة بشأن مستقبل رينار مع الأخضر من حيث الاستمرار على رأس الجهاز الفني أو إنهاء عقده.

رغم ضعف الاحتمالات بشأن الخيار الثاني نظراً لضيق الوقت وتبقي قرابة شهرين ونصف من انطلاق كأس العالم، وفقا للتقرير.

ومنذ عودة الفرنسي هيرفي رينار إلى منصبه مجدداً في نوفمبر 2024 لعب الأخضر تحت قيادته 26 مواجهة، مع لقاء مصر الأخير، واللافت أن المنتخب سجل 26 هدفاً بينما تلقت شباكه 30 هدفاً.

أما الأرقام الخاصة بالفوز والخسارة فقد بدت متقاربة بانتصاره في عشر مباريات وخسارته مثلها وتعادله في 6 مواجهات، لكنه يظل رقماً متواضعاً جداً عند النظر للمنتخبات التي قابلها الأخضر في مسيرته مع رينار.

الخسارة أمام منتخب مصر بنتيجة ثقيلة رسمت الكثير من علامات الاستفهام حول المظهر العام للمنتخب والهوية التي سيظهر عليها في المونديال المقبل، خاصة وأن الأخضر سيواجه منتخبات قوية وثقيلة فنية مثل إسبانيا وأوروجواي وكاب فيردي.

وغادرت بعثة المنتخب السعودي، مساء السبت إلى العاصمة الصربية بلجراد، استكمالاً للمعسكر الإعدادي المتضمّن مواجهة منتخب صربيا وديّاً، يوم الثلاثاء المقبل.

وتضم قائمة الأخضر 27 لاعباً، هم «نواف العقيدي، محمد اليامي، أحمد الكسار، محمد العويس، نواف بوشل، متعب المفرج، خليفة الدوسري، محمد محزري، عبد الإله العمري، ريان حامد، سعود عبد الحميد، علي مجرشي، أيمن يحيى، سلمان الفرج، عبد الله الخيبري، محمد كنو، نايف مسعود، محمد المجحد، خالد الغنام، عبد العزيز العليوة، زياد الجهني، مصعب الجوير، سلطان مندش، عبد الله الحمدان، مروان الصحافي، صالح الشهري، فراس البريكان.