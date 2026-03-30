منافس مصر - منتخب نيوزيلندا يدك شباك تشيلي بالأربعة

الإثنين، 30 مارس 2026 - 10:55

كتب : FilGoal

منتخب نيوزيلندا

حقق منتخب نيوزيلندا فوزا عريضا على منتخب تشيلي بنتيجة 4-1 في مباراة ودية جمعتهما صباح الاثنين.

ويتواجد المنتخب النيوزيلندي في المجموعة السابعة بكأس العالم إلى جانب بلجيكا، ومصر، وإيران.

وأقيمت المباراة على ملعب أوكلاند اف سي "إيدين بارك".

الفوز هو الأول في تاريخ المنتخب النيوزيلندي على منتخب من أمريكا الجنوبية.

وكان منتخب نيوزيلندا قد خسر أمام فنلندا بهدفين نظيفين وديا يوم الجمعة.

مباراة فنلندا أقيمت أيضا على ملعب إيدين بارك.

ويستعد منتخب نيوزيلندا لخوض كأس العالم المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك يونيو المقبل.

وغاب عن منتخب نيوزيلندا كريس وود مهاجم نوتنجهام فورست بسبب الإصابة.

