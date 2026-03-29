تصفيات أمم إفريقيا – تأهل جنوب السودان وليسوتو إلى مرحلة المجموعات

الأحد، 29 مارس 2026 - 23:50

كتب : FilGoal

جنوب السودان - جيبوتي

تأهل منتخبا جنوب السودان وليسوتو إلى مرحلة المجموعات من تصفيات أمم إفريقيا 2027.

ومن المقرر أن تقام البطولة العام المقبل في دول كينيا وأوغندا وتنزانيا بتنظيم ثلاثي مشترك يحدث لأول مرة.

وتقام 6 مباريات في المرحلة التمهيدية بين المنتخبات الأقل تصنيفا في القارة.

ويتأهل 6 لمرحلة المجموعات التي تؤهل مباشرة إلى البطولة الأكبر في القارة السمراء.

وحقق منتخب جيبوتي الفوز إيابا على جنوب السودان بهدف دون رد لكنه لم يكن كافيا إذا فاز الأخير بنتيجة 4-0 ذهابا.

وتأهل منتخب جنوب السودان لمرحلة المجموعات من التصفيات.

وفي لقاء آخر وبعد نهاية لقاء الذهاب 0-0 فازت ليسوتو بالبطاقة الثانية بالفوز بنتيجة 2-1 على أرضها على سيشل.

وقلب أصحاب الأرض تأخرهم بهدف في الشوط الأول بتسجيل هدفين في الشوط الثاني عن طريق ليبوهانج ليساكو وسيرا موتيبانج.

وتُحسم 4 مقاعد أخرى بين تشاد وبوروندي، الصومال وموريشوس، إريتريا بقيادة هشام يكن ضد إسواتيني وساو تومي ضد إثيوبيا.

ومن المنتظر أن تقام مرحلة المجموعات من التصفيات في الفترة من سبتمبر 2026 وحتى نوفمبر من نفس العام.

