تقرير: أرسنال يتصدر سباق التعاقد مع عملاق كلوب بروج

أفادت تقارير بأن أرسنال يتصدر سباق التعاقد مع المهاجم الشاب الموهوب نيكولو تريسولدي خلال سوق الانتقالات الصيفي.

ويبدو أن تريسولدي لفت أنظار أرسنال بشكل خاص، حيث أفاد موقع CaughtOffside أن الجانرز يتصدر قائمة الراغبين في ضم مهاجم كلوب بروج هذا الصيف.

ويُقال إن أرسنال بدأ بالفعل محادثات لجلب تريسولدي إلى شمال لندن، بعدما أبدى النادي اهتمامًا جادًا سريعًا بالمهاجم السابق لـهانوفر 96.

تريسولدي، الذي يحق له تمثيل أي من إيطاليا أو ألمانيا أو الأرجنتين دوليًا، مرتبط بعقد مع كلوب بروج حتى 2029، ما يمنح العملاق البلجيكي الحق في طلب مبلغ مرتفع للتخلي عن خدماته.

ومع ذلك، دفع كلوب بروج فقط 6.5 مليون جنيه إسترليني للتعاقد معه من هانوفر الصيف الماضي، لذلك لن يضطر أرسنال لإنفاق مبالغ طائلة لجلب المهاجم المولود في 2004 إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويملك المدرب ميكيل أرتيتا حاليًا فيكتور جيوكيريس، وكاي هافرتز، وجابرييل خيسوس يتنافسون على دقائق اللعب كمهاجم مركزي، لكن لم يترك أي منهم نفس التأثير الذي يقدمه إرلينج هالاند أو إيغور تياغو هذا الموسم.

وجيوكيريس بدأ يتكيف تدريجيًا مع متطلبات أرتيتا، ويمتلك الآن 16 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم، ليؤكد نفسه كمهاجم رقم واحد للفريق.

لكن هافرتز عانى من الإصابات ولم يكن فعالًا في مركز رقم 10 خلف جيوكيريس في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بينما كان تأثير خيسوس محدودًا هذا الموسم أيضًا.

وأشار الأخير إلى رغبته في البقاء حتى انتهاء عقده في 2027، لكن القرار ليس بيده بالكامل، في حين تظل هناك علامات استفهام حول مستقبل هافرتز إذا استمرت مشاكل لياقته البدنية.

لذلك، فإن التعاقد مع مهاجم مركزي شاب يبلغ طوله 185 سم، سبق له تسجيل أهداف ضد بعض أفضل الفرق في أوروبا، وبسعر معقول، يبدو خطوة منطقية لكل من أرتيتا والمدير الرياضي أندريا بيرتا.

وسجل اللاعب الدولي الألماني تحت 21 عامًا 17 هدفًا وصنع 5 تمريرات حاسمة في 48 مباراة مع كلوب بروج هذا الموسم، ليبرهن على قدراته الكبيرة مع النادي والمنتخب.

ولمّع تريسولدي نفسه بشكل خاص خلال مواجهات دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل للعملاق البلجيكي في التعادل 3-3 أمام برشلونة في مرحلة المجموعات، قبل أن يكرر الأمر أمام أتلتيكو مدريد في دور الـ16.

وقبل التوقف الدولي، أحرز المهاجم البالغ 21 عامًا 7 أهداف في آخر 7 مباريات له في الدوري البلجيكي، مؤكّدًا صعوده في المستوى التهديفي.

وعلى الصعيد الدولي، سجل تريسولدي 12 هدفًا في 23 مباراة مع منتخب ألمانيا تحت 21 عامًا، بما في ذلك ثنائية في الفوز 3-0 على أيرلندا الشمالية في تصفيات بطولة أوروبا الجمعة الماضية.