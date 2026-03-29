كأس عاصمة مصر - إنبي يكسر لعنة ربع النهائي برباعية ضد بتروجت

ضرب إنبي مستضيفه بتروجت برباعية وتأهل إلى نصف نهائي كأس عاصمة مصر في لقاء أقيم على استاد بتروسبورت.

وسجل لإنبي أحمد خليل "كالوشا" وأقطاي عبد الله وحامد عبد الله وعلي محمود.

وانتصر بتروجت ذهابا بنتيجة 1-0 لكن في الإياب لم يستطع الحفاظ على تقدمه وتعرض لهزيمة كبيرة انتهى بها مشواره في المسابقة.

ولأول مرة يتأهل إنبي لنصف النهائي بعدما توقف مشواره مرتين من قبل في ربع النهائي في 2022-23 و2023-24.

وسيلتقي إنبي مع وادي دجلة في أولى مباريات المربع الذهبي للمسابقة في نسختها الخامسة.

وصف المباراة

أهدر حامد عبد الله فرصة تقدم إنبي في الثانية 18 من اللقاء.

أقطاي عبد الله ضغط سريعا على مدافع بتروجت وافتك الكرة ومرر بينية لحامد الذي سدد كرة ارتطمت بالعارضة.

ضغط إنبي المبكر أسفر عن هدف أول في الدقيقة 13 برأسية أحمد خليل "كالوشا".

وبعد دقيقتين أضاف محمد شريف حتحوت الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستفيدا من ارتباك الدفاع.

وأضاف حامد عبد الله الهدف الثالث في الدقيقة 37 بعد سلسلة تمريرات لإنبي.

وفي الدقيقة 61 أهدر أدهم حامد ركلة جزاء لبتروجت كادت تعيد أصحاب الأرض للمباراة من جديد.

وأنهى علي محمود اللقاء في الدقيقة 64 بالهدف الرابع حاسما تأهل إنبي.

وأهدر البديل محمود عبد المنعم "كهربا" الهدف الخامس في الدقيقة 80 بكرة ارتدت من القائم الأيمن لبتروجت.

