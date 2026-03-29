صن: بسبب موقفه في تشيلسي.. بالمر لا يمانع الانتقال إلى مانشستر يونايتد

أصبح اللاعب كول بالمر مستاءً من موقفه في تشيلسي وهو مستعد للتفكير في الانتقال إلى نادٍ آخر خلال سوق الانتقالات الصيفي.

وقد أسس بالمر، الذي بدأ مسيرته في مانشستر سيتي، سمعة باعتباره أحد أفضل المهاجمين في أوروبا خلال فترة عامين ونصف قضاهما في ستامفورد بريدج، وساهم في تحقيق الفريق لقب دوري المؤتمر ودوري أبطال العالم للأندية.

لكن تشيلسي شهد تراجعًا كبيرًا خلال فترة قصيرة تحت قيادة المدرب ليام روزينيور، الذي قاد الفريق لتحقيق أربع هزائم متتالية في جميع البطولات قبل التوقف الدولي.

وتعرض تشيلسي للإهانة بنتيجة 8-2 في مجموع المباراتين أمام باريس سان جيرمان في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، كما خسر مباراتيه الأخيرتين في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام نيوكاسل يونايتد وإيفرتون بدون تسجيل أي أهداف.

وشارك بالمر في كل المباريات الأربع السابقة، لكنه لم يتمكن من التأثير فيها إيجابيًا، كما خرج قبل مرور ساعة في خسارة تشيلسي 3-0 على أرضه أمام باريس سان جيرمان في 17 مارس.

وتسببت هذه النتائج المحلية في تراجع الفريق إلى المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق ست نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع وفارق نقطة واحدة عن ليفربول في المركز الخامس، ما قد يكفي لحجز مكان في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وغالبًا ما تم التشكيك في مستقبل بالمر على المدى الطويل، والآن، بحسب تقرير The Sun، فإن اللاعب الدولي الإنجليزي مستعد للنظر في الانتقال بعيدًا عن ستامفورد بريدج خلال الصيف.

ويقال إن بالمر أصبح محبطًا من تغيير التكتيكات تحت قيادة ليام روسينيور، الذي قلص المساحات التي يستطيع المهاجم التحرك فيها، كما أنه ندم على رحيل نيكولاس جاكسون إلى بايرن ميونيخ.

وعلاوة على ذلك، أصبح اللاعب البالغ 23 عامًا يشعر بالحنين إلى منزله في لندن، وقد يرحب أيضًا بالعودة إلى مانشستر للانضمام إلى مانشستر يونايتد، الذي يتنافس مع بايرن ميونيخ وريال مدريد للتعاقد معه.

ويظل عقد بالمر مع تشيلسي ساريًا حتى صيف 2033، وقد وصفه النادي بـ"غير قابل للمس"، مستبعدًا أي انتقال صيفي إلا في حال تقديم مبلغ خيالي للحصول عليه.

ولقد أنفق تشيلسي أكثر من 40 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع بالمر من مانشستر سيتي في 2023، ومنذ ذلك الحين سجل 53 هدفًا وصنع 32 تمريرة حاسمة في 122 مباراة بجميع المسابقات، بما في ذلك 10 أهداف في 25 مباراة خلال موسم 2025-26.

وعلى الرغم من أن فيل فودين، وأنطوان سيمينيو، وجيريمي دوكو، ورايان شرقي يتنافسون على دقائق اللعب في هجوم مانشستر سيتي، فإن العودة إلى الاتحاد ليست على جدول أعمال بالمر، الذي يبدو مستعدًا دون تردد للتغيير والانتقال إلى مانشستر يونايتد.

ويضيف التقرير أن تشيلسي وضع سعرًا ضخمًا يصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني لبيع اللاعب البالغ 23 عامًا، في محاولة لإبعاد الأندية المهتمة، وهو ما سيؤثر على أي اهتمام محتمل من مانشستر يونايتد.

وعلاوة على ذلك، فإن الشياطين الحمر لديهم أولويات أخرى خلال الصيف، مثل التعاقد مع بدائل لكل من كاسيميرو ولوك شو، ما يعني أن بالمر سيحتاج للبحث عن طريق آخر لمغادرة ستامفورد بريدج.

