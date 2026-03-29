تقرير: مانشستر يونايتد يتواصل مع وكيل نجم وست هام لضمه في الصيف

الأحد، 29 مارس 2026 - 21:14

كتب : ذكاء اصطناعي

ماتيوس فيرنانديز

فتحت إدارة مانشستر يونايتد محادثات مع وكيل اللاعب ماتيوس فرنانديز تمهيدًا لسوق الانتقالات الصيفي، وفقًا للصحفي بن جاكوبس.

وانضم فرنانديز (21 عامًا) إلى وست هام يونايتد الصيف الماضي قادمًا من ساوثامبتون مقابل 42 مليون جنيه إسترليني، ليصبح ثالث أغلى لاعب في تاريخ النادي.

وعلى الرغم من معركة الهبوط التي يخوضها الفريق اللندني، قدم فرنانديز أداءً بارزًا هذا الموسم، حيث تميز بالتحكم في إيقاع المباريات، وتمريرات اختراق الخطوط، والقتال على الكرات الثانية كلاعب وسط نشيط.

ووفقًا للتقرير، أجرى جيسون ويلكوكس محادثات أولية مع فرنانديز، معبّرًا عن تقديره لمستواه، ضمن مجموعة من اللاعبين الذين يراقبهم النادي تمهيدًا لأي صفقات صيفية محتملة.

وأضاف جاكوبس أن بقاء فرنانديز في وست هام سيكون صعبًا في حال هبوط الفريق إلى دوري الشامبيونشيب، مشيرًا إلى أن النادي يدرس خياراته ويحلل بيانات عدة لاعبين، من بينهم فرنانديز، للتخطيط للموسم المقبل.

ومن المتوقع أن يركز مانشستر يونايتد على تدعيم خط الوسط هذا الصيف بعد رحيل كاسيميرو بنهاية العقد، مع استمرار متابعة فرنانديز من قبل كشافي النادي وعدة أندية مهتمة قبل اتخاذ أي خطوة رسمية.

ويُعد فرنانديز لاعبًا يشترك مع كاسيميرو في العديد من الخصائص التكتيكية، ما يجعله خيارًا محتملًا لتعويض البرازيلي في صفوف الشياطين الحمر، إلى جانب لاعبين آخرين مرتبطين بالانتقال إلى أولد ترافورد مثل جواو جوميز، إليوت أندرسون، آدم وارتون، كارلوس باليبا وساندرو تونالي.

