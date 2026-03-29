رومانو: بسبب برشلونة.. ليفربول قد يتلقى ضربة دفاعية مزدوجة في الصيف

الأحد، 29 مارس 2026 - 20:39

كتب : ذكاء اصطناعي

أليساندرو باستوني

يواجه ليفربول خطر تلقي ضربة مزدوجة في خط الدفاع، مع احتمالية فشله في التعاقد مع اثنين من أبرز أهدافه خلال سوق الانتقالات الصيفي.

وبحسب فابريزيو رومانو، فإن أليساندرو باستوني، أحد أبرز أهداف ليفربول، دخل في محادثات مع برشلونة بشأن الشروط الشخصية والراتب، ما يمنح النادي الإسباني الأفضلية في الصفقة.

ورغم عدم وجود مفاوضات رسمية حتى الآن بين برشلونة وإنتر ميلان، فإن التقدم في الاتفاق مع اللاعب قد يُبعده عن أنفيلد، خاصة مع تقدير قيمته بنحو 69 مليون جنيه إسترليني.

وفي سياق متصل، كشف الصحفي فلوريان بليتينبيرج أن نيكو شلوتيربيك بات قريبًا من تجديد عقده مع بوروسيا دورتموند حتى عام 2031، ما يُبعده أيضًا عن حسابات ليفربول هذا الصيف.

وبذلك، قد يجد ليفربول نفسه مضطرًا لاستبعاد عدة أهداف دفاعية من قائمته، بعد ارتباطه سابقًا بأسماء مثل مارك جويهي، إلى جانب باستوني وشلوتيربيك.

وقد يتجه النادي الإنجليزي لخيارات بديلة مثل بيير كالولو أو إيفان نديكا، في ظل المنافسة مع أندية أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما يدخل ليفربول في صراع مع تشيلسي للتعاقد مع مدافع آخر، في صفقة قد لا تتجاوز 8 ملايين جنيه إسترليني.

ويسعى الفريق لتدعيم دفاعه بنهاية الموسم، خاصة مع اقتراب رحيل إبراهيما كوناتي مجانًا مع نهاية عقده، وسط تراجع فرص تجديده في الفترة الأخيرة.

كما يواجه ليفربول عدة تحديات دفاعية أخرى، مع عودة جيوفاني ليوني من إصابة بقطع في الرباط الصليبي، وعدم وضوح مستقبل جو جوميز، بالإضافة إلى تقدم فيرجيل فان دايك في العمر.

