اسكواش - عسل يحصد لقب بطولة أوبتاسيا للعام الثاني تواليا

الأحد، 29 مارس 2026 - 19:49

كتب : محمد سمير

مصطفى عسل - هانيا الحمامي - أوبتاسيا

توج مصطفى عسل بلقب بطولة أوبتاسيا للاسكواش بعد فوز شاق على البيروفي دييجو إلياس بنتيجة 3 أشواط مقابل 2.

وأقيمت منافسات بطولة أوبتاسيا للاسكواش بمدينة ويمبلدون بإنجلترا.

وتفوق لاعب نادي بالم هيلز في أول شوط بنتيجة 11-8، وعادل البيروفي النتيجة بنتيجة 11-5 في الشوط الثاني.

وعاد مصطفى عسل للتقدم مجددا في الشوط الثاني بنتيجة 11-5.

وبصعوبة تعادل إلياس في الرابع بنتيجة 12-10، وحسم عسل الشوط الفاصل واللقب بنتيجة 11-5 في مباراة استمرت ساعة ونصف.

وحافظ عسل على لقبه الذي حققه في 2025 بالفوز على النيوزيلندي بول كول بنتيجة 3-0.

وحافظت هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة على لقب بطولة أوبتاسيا للموسم الثاني على التوالي.

وتغلبت هانيا الحمامي على نور الشربيني بثلاثة أشواط دون مقابل في مباراة استغرقت 39 دقيقة.

ويأتي ذلك قبل أيام من انطلاق بطولة الجونة الدولية للاسكواش والمقرر لها 4 أبريل المقبل.

وتعتبر بطولة الجونة واحدة من البطولات الكبرى في الموسم.

اسكواش مصطفى عسل أوبتاسيا للاسكواش
