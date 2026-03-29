اسكواش - عسل يحصد لقب بطولة أوبتاسيا للعام الثاني تواليا

توج مصطفى عسل بلقب بطولة أوبتاسيا للاسكواش بعد فوز شاق على البيروفي دييجو إلياس بنتيجة 3 أشواط مقابل 2.

وأقيمت منافسات بطولة أوبتاسيا للاسكواش بمدينة ويمبلدون بإنجلترا.

وتفوق لاعب نادي بالم هيلز في أول شوط بنتيجة 11-8، وعادل البيروفي النتيجة بنتيجة 11-5 في الشوط الثاني.

وعاد مصطفى عسل للتقدم مجددا في الشوط الثاني بنتيجة 11-5.

وبصعوبة تعادل إلياس في الرابع بنتيجة 12-10، وحسم عسل الشوط الفاصل واللقب بنتيجة 11-5 في مباراة استمرت ساعة ونصف.

Title defended 🔒 A 4️⃣th title in a row for @mostafasal_ as he needed to dig deep to defend the @OPTASIAsquash crown 👑 🇪🇬 [1] Mostafa Asal beats [3] Diego Elias 🇵🇪 3-2: 11-8, 5-11, 11-5, 10-12, 11-5 (93m) 📝 Report & reaction 👉 https://t.co/vik2qrPmM9#psasquashtour pic.twitter.com/8yaZpsD73k — PSA Squash Tour (@PSASquashTour) March 29, 2026

وحافظ عسل على لقبه الذي حققه في 2025 بالفوز على النيوزيلندي بول كول بنتيجة 3-0.

وحافظت هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة على لقب بطولة أوبتاسيا للموسم الثاني على التوالي.

وتغلبت هانيا الحمامي على نور الشربيني بثلاثة أشواط دون مقابل في مباراة استغرقت 39 دقيقة.

ويأتي ذلك قبل أيام من انطلاق بطولة الجونة الدولية للاسكواش والمقرر لها 4 أبريل المقبل.

وتعتبر بطولة الجونة واحدة من البطولات الكبرى في الموسم.