مباشر كرة سلة - الزمالك (103)-(108) الاتحاد السكندري.. الفوز للأخضر

الأحد، 29 مارس 2026 - 19:05

كتب : FilGoal

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري في سلسلة نصف نهائي الدوري المصري لكرة السلة.

وتعد المباراة هي الثالثة بين الفريقين، والتي تقام على صالة العاصمة الإدارية.

وتشير نتيجة السلسلة إلى التعادل بين الفريقين 1-1 بعدما فاز كل منهما في مباراة.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بفوز الاتحاد السكندري 108-103

نهاية الوقت الأصلي بالتعادل والذهاب للوقت الإضافي

ق 1: التعادل 95-95 بثلاثية رائعة

ق 4: تقدم الاتحاد 88-85

ق 7: تقدم الاتحاد 79-74

انطلاق الربع الرابع

نهاية الربع الثالث 67-67

ق 1: تقدم الاتحاد لأول مرة بنتيجة 67-65

ق 2: التعادل 64-64

ق 4: تقدم الزمالك 61-55

انطلاق الربع الثالث

نهاية الربع الثاني بتقدم الزمالك 51-33

ق 5: تقدم الزمالك 41-23

انطلاق الربع الثاني

نهاية الربع الأول بتقدم الزمالك 30-12

ق 6: تقدم الزمالك 17-6

انطلاق المباراة

