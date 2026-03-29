الأهلي يعلن موعد انتظام الدوليين في التدريبات

الأحد، 29 مارس 2026 - 18:35

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - شبيبة القبائل - تريزيجيه

كشف الأهلي عن موعد عودة اللاعبين الدوليين لتدريبات الفريق استعدادا لاستئناف الدوري المصري.

ويواصل الأهلي تدريباته الجماعية استعدادا لعودة الدوري بعد نهاية فترة التوقف الدولي الجارية.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعبين الدوليين في التدريبات يوم 3 أبريل القادم، عقب الانتهاء من المشاركة في مباريات الأجندة ‏الدولية للمنتخبات.‏

ومن الأهلي انضم لمنتخب مصر كل من محمد الشناوي ومصطفى ‏شوبير وياسر إبراهيم ومحمد هاني وأحمد نبيل "كوكا" ومروان عطية ومحمود حسن "تريزيجيه" وإمام عاشور وأحمد سيد "زيزو".

‏فيما استدعى منتخب مالي أليو ديانج ومنتخب كاب فيردي استدعى يلسين كامويش للمشاركة في مباريات ودية خلال فترة ‏التوقف الدولي.‏

الأهلي منتخب مصر الدوري المصري
