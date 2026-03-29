طبيب الأهلي يكشف موقف كريم فؤاد وياسين مرعي

الأحد، 29 مارس 2026 - 18:08

كتب : حسام نور الدين

هدف ياسين مرعي - الأهلي ضد الإسماعيلي

كشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي موقف الثنائي كريم فؤاد وياسين مرعي من الإصابة.

وقال طبيب الأهلي عبر موقع النادي: "ياسين مرعي يخوض تدريبات مكثفة، ضمن المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل الخاص به للتعافي من الإصابة التي لحقت به في وقت سابق بالعضلة الضامة".

وأضاف "اللاعب يؤدي تدريبات متنوعة في الجيم والملعب، ضمن برنامج العلاج الذي وضعه الجهاز الطبي".

وأردف "كريم فؤاد يواصل أداء جلسات العلاج الطبيعي، على هامش تدريبات الفريق استعدادا للمرحلة المتبقية من بطولة الدوري".

وأتم "اللاعب يؤدي برنامج علاج طبيعي وتأهيل بدني، للتعافي من الإصابة التي لحقت به في الركبة خلال الفترة الماضية".

وتعرض ياسين مرعي للإصابة أمام سموحة، فيما أصيب كريم فؤاد أمام المقاولون العرب.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 40 نقطة بفارق 3 نقاط عن الزمالك وبيراميدز.

ويبدأ الأهلي المرحلة النهائية من الدوري المصري للمنافسة على اللقب بمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم 7 أبريل المقبل.

