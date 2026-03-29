الدرجة الثانية – لترشيد الكهرباء.. تعديل مواعيد مباريات الدوري
الأحد، 29 مارس 2026 - 17:54
كتب : رضا السنباطي
قررت إدارة المسابقات، بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعديل مواعيد مباريات القسم الثاني "أ"، اعتبارًا من الأسبوع الـ28 وحتى نهاية المسابقة.
ومن المقرر أن تُقام المباريات، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، بدءًا من الأسبوع الـ28 وحتى الأسبوع الـ31.
على أن تُقام في تمام الساعة الرابعة عصرًا، اعتبارًا من الأسبوع الـ32، وحتى الأسبوع الـ34، وذلك تماشيًا مع قرار رئاسة مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.
وكان مجلس الوزراء المصري قرر غلق المنشآت الرياضية والأندية في تمام التاسعة مساء ضمن خطة ترشيد الطاقة.
ويأتي ذلك بسبب الأحداث الراهنة في الشرق الأوسط والتي تؤثر على نقل الوقود إلى معظم بلاد المنطقة.
